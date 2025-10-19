Un telescopio docente permitirá observar los astros en tiempo real ydesde todo Chile

Por otro lado, el Observatorio Las Campanas también cuenta con otros proyectos asociativos, como la construcción del Telescopio Magallanes Gigante (GMTO), que se transformará en uno de los más grandes del mundo. Este último entraría en operación a comienzos de la década de 2030, y estará compuesto de siete segmentos primarios de 8,4 metros de diámetro, con la resolución de un espejo primario de 24,5 metros de diámetro y una superficie de recolección de 22 metros.