Un telescopio docente permitirá observar los astros en tiempo real ydesde todo Chile

Reconocido como un epicentro mundial para contemplar el universo, Chile atrae a la comunidad científica internacional por sus cielos secos y prístinos la mayor parte del año. No obstante, una limitación significativa es que la mayor parte de esta infraestructura de alta tecnología está destinada exclusivamente a la investigación avanzada, dejando fuera a estudiantes y profesores de instituciones educativas como universidades y colegios.
Ante esta disparidad, surge la iniciativa impulsada por la Universidad Andrés Bello (UNAB) en colaboración con Carnegie Science: un telescopio docente. Este instrumento busca subsanar la brecha, ofreciendo una nueva y accesible ventana al cosmos donde estudiantes, académicos y aficionados podrán realizar observación astronómica en tiempo real, conectándose desde cualquier rincón de Chile.
¿Cómo será el telescopio docente que permitirá observar los astros desde todo Chile?
El reciente acuerdo entre la Universidad Andrés Bello (UNAB) y el Centro Carnegie Science establecerá en el Observatorio Las Campanas –propiedad de Carnegie– la denominada “Estación de formación, investigación y vinculación UNAB”: una instalación en la frontera entre las regiones de Atacama y Coquimbo, a 2.400 metros por sobre el nivel del mar, que contempla la incorporación de un telescopio para el uso de docentes y estudiantes.
El modelo de este instrumento es un reflector Ritchey-Chrétien de 18 pulgadas y está elaborado con un material denominado Zerodur, que posee un coeficiente de expansión térmica muy bajo, lo que le entrega una altísima precisión.
Telescopio docente en Chile: ¿cuándo se estima que estará operativo?
La instalación del telescopio de la UNAB avanza con miras a alcanzar su “primera luz” entre diciembre y enero, y estará plenamente operativo en el segundo semestre de 2026.
Por otro lado, el Observatorio Las Campanas también cuenta con otros proyectos asociativos, como la construcción del Telescopio Magallanes Gigante (GMTO), que se transformará en uno de los más grandes del mundo. Este último entraría en operación a comienzos de la década de 2030, y estará compuesto de siete segmentos primarios de 8,4 metros de diámetro, con la resolución de un espejo primario de 24,5 metros de diámetro y una superficie de recolección de 22 metros.