España: proponen reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial

El texto, impulsado por el diputado Néstor Rego con el respaldo del sindicato CIG, busca modificar el Estatuto de los Trabajadores para fijar un nuevo tope de jornada ordinaria, reforzar el control de las horas extra y garantizar el cumplimiento del registro horario. Según los nacionalistas, “la Administración ya funciona en muchos casos con 35 horas”, por lo que reclaman al resto de fuerzas políticas “ser valientes” y acompañar una reforma que —aseguran— mejoraría tanto la conciliación familiar como la productividad laboral.