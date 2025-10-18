España: proponen reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial

La reducción de la jornada laboral vuelve al Congreso de los Diputados en España. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado una proposición de ley que plantea rebajar el límite legal de 40 a 35 horas semanales, sin pérdida de salario, y que se debatirá el próximo martes 14 de octubre.
El texto, impulsado por el diputado Néstor Rego con el respaldo del sindicato CIG, busca modificar el Estatuto de los Trabajadores para fijar un nuevo tope de jornada ordinaria, reforzar el control de las horas extra y garantizar el cumplimiento del registro horario. Según los nacionalistas, “la Administración ya funciona en muchos casos con 35 horas”, por lo que reclaman al resto de fuerzas políticas “ser valientes” y acompañar una reforma que —aseguran— mejoraría tanto la conciliación familiar como la productividad laboral.
Un debate que vuelve tras el rechazo a las 37,5 horas
El regreso del debate llega apenas un mes después del fracaso del proyecto del Gobierno, impulsado por Sumar y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, para fijar la jornada en 37,5 horas semanales. Aquel intento fue bloqueado por PP, Vox y Junts, que sumaron mayoría para rechazar la propuesta.
Pese al revés, Díaz defendió entonces que la medida “será ley”, y reiteró su compromiso de reducir la jornada sin merma salarial. Sin embargo, la nueva propuesta del BNG vuelve a poner a prueba la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo en materia laboral.
España, en línea con la media europea
Según datos recientes de Eurostat, la jornada media efectiva en la Unión Europea ronda las 36 horas, mientras que en España se sitúa en torno a 36,4 horas semanales, un nivel similar al de sus países vecinos. Parte del ajuste, por tanto, ya se produce en la práctica a través de convenios colectivos, bolsas de horas y flexibilización del tiempo de trabajo.
Aun así, los datos sobre productividad siguen siendo discretos: el PIB por hora trabajada apenas crece medio punto interanual en 2025, mientras que los costes laborales continúan al alza.
Inspección y control: más sanciones por incumplimientos
El Ministerio de Trabajo ha intensificado la vigilancia sobre el cumplimiento de las jornadas. Solo en 2024, las multas por irregularidades en tiempo de trabajo y horas extra superaron los 17 millones de euros, y las vinculadas al registro horario alcanzaron los 3 millones, según cifras oficiales.
Desde 2019, el Gobierno ha promovido una guía para homogeneizar los sistemas de fichaje y avanzar en su digitalización, con el objetivo de evitar abusos y horas no remuneradas.
Ventajas y críticas de la semana laboral de 35 horas
El BNG argumenta que una reducción a 35 horas —y, a medio plazo, el horizonte de 32 horas en cuatro días— permitiría una distribución más justa del empleo, mejoraría la salud mental y favorecería la conciliación.
Los críticos, por el contrario, advierten de los costes adicionales para las pymes y los sectores intensivos en mano de obra, y reclaman que cualquier recorte se acompañe de ganancias de eficiencia o acuerdos sectoriales que mitiguen su impacto.