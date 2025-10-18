Secciones
Mercadona lanza nuevas ofertas de empleo fijo en almacenes con sueldos de hasta 43.785 euros y plus de nocturnidad

Conoce los requisitos.

Mercadona. Mercadona.
Hace 2 Hs

La cadena de supermercados Mercadona ha abierto nuevas vacantes en su portal de empleo, con oportunidades para trabajar en almacenes y bloques logísticos en distintas localidades de España y Portugal. Los puestos disponibles incluyen preparadores de pedidos, operarios de almacén, frigoristas, personal de limpieza y auxiliares de mantenimiento, con contratos fijos, discontinuos o temporales, según la vacante.

Los sueldos ofrecidos varían según el puesto y la jornada. Los frigoristas, por ejemplo, pueden alcanzar una retribución bruta anual de entre 28.842 y 43.785 euros, además de recibir pluses por nocturnidad. Para puestos base, como el de preparador de pedidos o limpieza, los salarios oscilan entre 632 y 1.685 euros mensuales, dependiendo de las horas trabajadas.

Entre los requisitos, Mercadona solicita disponibilidad para trabajar fines de semana, capacidad de organización e identificación con los valores de la compañía. No se exige formación académica específica para la mayoría de los cargos, aunque algunos, como el de frigorista, requieren carné de conducir y de manipulador de gases fluorados.

Además de las buenas condiciones salariales, la empresa destaca beneficios como formación remunerada, proyección profesional dentro de la compañía y calendarios laborales anuales con vacaciones y descansos definidos. También se ofrecen compensaciones adicionales por trabajar en domingos o festivos.

Las vacantes se reparten entre localidades como Abrera, Benaguasil, Riba-roja de Túria, Zaragoza, Vilamarxant y Almeirim (Portugal). Los interesados pueden inscribirse directamente a través del nuevo portal de empleo de Mercadona, filtrando las ofertas por provincia, tipo de puesto o departamento, y completando el proceso en la sección “Ver detalles” y luego “Inscribirse en la oferta”.

