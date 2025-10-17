Secciones
EN VIVO: Todos los detalles por el Día de la Lealtad en Tucumán

Jaldo encabezará el acto central en el Club San Antonio de Ranchillos.

EN VIVO: Todos los detalles por el Día de la Lealtad en Tucumán
Hace 7 Min

A menos de 10 días de las elecciones nacionales y en la previa de la visita proselitista del presidente Javier Milei a la provincia, el Frente Tucumán Primero mostrará músculo en un gran acto por el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista

El encuentro de los compañeros -que se espera que sea multitudinario- estará encabezado por el gobernador en uso de licencia y candidato a diputado, Osvaldo Jaldo, y se llevará a cabo en las instalaciones del Club San Antonio de Ranchillos (Cruz Alta), desde las 17. 

“Acompañamos y celebramos este día tan importante para el movimiento peronista, recordando aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo argentino salió a las calles en defensa de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. 80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo. Porque la lealtad sigue viva en cada acción, en cada obra y en cada gestión que pone siempre al pueblo primero”, es una de las publicaciones de convocatoria que circulan por las redes sociales.

