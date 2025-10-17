Luis Jara opinó sobre la polémica eliminación de su hijo de "Fiebre de Baile": "Muy desilusionado"

El cantante Luis Jara abordó directamente la polémica salida de Luis Felipe Jara de Fiebre de Baile, el programa de entretención de Chilevisión conducido por Diana Bolocco. Tras la eliminación de su hijo, quien fue el segundo en abandonar la competencia, Jara se mostró molesto y decepcionado con el jurado.
En una declaración contundente, Luis Felipe Jara afirmó que la decisión era "injusta, polémica" y señaló: "estoy decepcionadísimo, no de la gente, sino de la gente de arriba que toma estas decisiones, no le encuentro otra explicación".
El músico analizó en frío su paso por el programa y señaló que prefiere quedarse con las buenas sensaciones de esta primera experiencia. "Yo lo pasé increíble y no, no creo que sea necesario una conversación con Vasco, él va a hacer lo suyo, yo voy a hacer lo mío", reflexionó.
Asimismo, contó que su padre lo llamó tras saber la noticia. "Con base en la preocupación de cualquier papá que tendría al ver a su hijo enfrentar una situación difícil, me llamó. Yo me estaba yendo a mi casa, iba a llegar solo a masticar todo lo que había pasado y me invitó a pasar como la pena y las emociones con él", dijo.
Luis Jara reaccionó a la polémica eliminación de su hijo de "Fiebre de Baile"
En conversación con Zona de Estrellas, el emblemático cantante dio su opinión sobre la eliminación de su hijo Luis "Mellow" Jara. “Lo notó muy triste y desilusionado por lo que ocurrió en la pista de baile de Chilevisión. No ha escuchado las críticas que han surgido a partir de la eliminación de su hijo. Pero que sí, él entiende que la televisión es un juego y que su hijo también lo sabía. Que efectivamente está con un poquito de pena... pero que su hijo también conoce la televisión, aunque se maneja con códigos distintos", recalcó el periodista Hugo Valencia.
Para cerrar, el periodista sostuvo que Jara reflexionó sobre la situación. "Su hijo tiene que entender que un programa de televisión es distinto a una competencia deportiva, que tiene la edad suficiente para entender cómo se manejan las cosas en la tele. Aún así, está muy contento de que lo hayan considerado para participar de este programa".