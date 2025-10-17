Luis Jara opinó sobre la polémica eliminación de su hijo de "Fiebre de Baile": "Muy desilusionado"

En conversación con Zona de Estrellas, el emblemático cantante dio su opinión sobre la eliminación de su hijo Luis "Mellow" Jara. “Lo notó muy triste y desilusionado por lo que ocurrió en la pista de baile de Chilevisión. No ha escuchado las críticas que han surgido a partir de la eliminación de su hijo. Pero que sí, él entiende que la televisión es un juego y que su hijo también lo sabía. Que efectivamente está con un poquito de pena... pero que su hijo también conoce la televisión, aunque se maneja con códigos distintos", recalcó el periodista Hugo Valencia.