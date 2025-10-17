Cómo son las termas geométricas de Coñaripe, uno de los paisajes termales más impactantes de Chile

En medio del imponente paisaje cordillerano del sur de Chile, las Termas Geométricas de Coñaripe se alzan como uno de los refugios naturales más bellos y sorprendentes del país. Rodeadas por un frondoso bosque nativo y atravesadas por pasarelas de madera roja que contrastan con el verde intenso de la vegetación, ofrecen una experiencia única de bienestar, silencio y conexión con la naturaleza.
Este centro termal se encuentra en el Fundo Cajón Negro, cerca de la localidad de Coñaripe, y destaca por su belleza escénica, ya que las piscinas termales están en medio del bosque nativo del Parque Nacional Villarrica. El agua de las piscinas es natural y tiene temperaturas que van de los 35 a 45 °C. No se filtra, pero está en constante renovación, por lo que se mantiene limpia y pura.
Además de las piscinas y pasarelas, las Termas Geométricas, construidas por el arquitecto Germán del Solar, cuentan con un quincho de madera con terrazas, fogatas y cafetería, ideal para descansar y comer algo después de un relajante baño en las cálidas aguas termales.
¿Cómo llegar a las Termas Geométricas de Coñaripe?
Las Termas Geométricas se encuentran en la Región de Los Ríos, a cerca de 19 km de la localidad de Coñaripe. No hay transporte público hasta el centro termal, por lo que sólo se puede ir en vehículo particular o en tour.
Parte del camino a las termas es de ripio, pero está en buen estado, por lo que generalmente se puede ir en cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, en invierno hay ocasiones en que el camino se llena de nieve, por lo que el acceso puede ser más complicado o estar cerrado. Debido a esto, durante esa temporada se sugiere preguntar el estado del camino antes de ir. En las termas hay estacionamiento.
En el caso de las excursiones, estas son frecuentes y se pueden tomar desde las ciudades de Pucón y Villarrica. Por lo general, incluyen el transporte ida y vuelta, y la entrada al centro termal. Desde Pucón, los precios de las excursiones a las Termas Geométricas rondan los $60.000 por persona.
¿Cuánto sale entrar a las termas y cuáles son los horarios de ingreso?
Los precios de las termas dependen de la hora de ingreso, edad y temporada. En temporada baja, el precio para adultos es de $43.000 con ingreso de 10 a 11, $48.000 con ingreso de 12 a 16 y $43.000 con ingreso de 17 a 19.
Mientras que en temporada alta, la que incluye periodos de vacaciones y fines de semana largos, el precio para adultos es de $43.000 con ingreso de 9 a 10, $48.000 con ingreso de 11 a 12, $48.000 con ingreso de 14 a 16, y $43.000 con ingreso de 18 a 21.
En el caso de los niños de tres a 13 años, el precio de la entrada es de $30.000 en cualquier horario y temporada. Puedes revisar los precios actualizados y reservar entradas en el sitio web termasgeometricas.cl
¿Cuándo es recomendable visitar a las termas Geométricas?
Las termas geométricas se pueden visitar durante todo el año. Sólo hay que tener presente que en invierno hay que ir muy abrigado, ya que las temperaturas suelen ser muy bajas. También es recomendable evitar los fines de semana y festivos, especialmente en períodos de vacaciones, ya que se suelen llenar mucho.