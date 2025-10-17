Cómo son las termas geométricas de Coñaripe, uno de los paisajes termales más impactantes de Chile

Parte del camino a las termas es de ripio, pero está en buen estado, por lo que generalmente se puede ir en cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, en invierno hay ocasiones en que el camino se llena de nieve, por lo que el acceso puede ser más complicado o estar cerrado. Debido a esto, durante esa temporada se sugiere preguntar el estado del camino antes de ir. En las termas hay estacionamiento.