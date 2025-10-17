Un enclave de 600 habitantes en Castilla y León celebra la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski

Uno de ellos es la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, que tiene un estilo sencillo, cuenta con solo una nave y aunque no es un edificio especialmente suntuoso, es el templo principal del municipio. Además de este, en el pueblo elegido por Stella del Carmen y Alex Gruszynski también está el Molino de Santa Eugenia, un complejo industrial que fue molino de papel, luego fábrica de luz y después se transformó en molino harinero. Sin embargo, el monumento más destacado de Sardón de Duero es el Monasterio de Santa María de Retuerta.