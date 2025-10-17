Un enclave de 600 habitantes en Castilla y León celebra la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski

Stella del Carmen y Alex Gruszynski se casan y el lugar que han elegido para celebrar su boda es la Abadía Retuerta Le Domaine, uno de los espacios más destacados de la provincia de Valladolid que cuenta con una bodega, una abadía, un hotel y un spa. La hija de Antonio Banderas y su futuro marido han preferido pasar este día tan señalado en la Ribera del Duero, aunque el vino de esta bodega cuenta con su propia Denominación de Origen Protegida.
Así es Sardón de Duero
El municipio donde se ubica el lugar elegido para darse el sí quiero es Sardón de Duero, un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid que se encuentra ubicado en la comarca de Tierra de Pinares, a menos de 30 kilómetros de distancia de la capital vallisoletana. A pesar de tener solo 19,7 kilómetros cuadrados de superficie y aproximadamente 600 habitantes, esta localidad cuenta con algunos monumentos emblemáticos que le aportan un gran valor histórico.
Uno de ellos es la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, que tiene un estilo sencillo, cuenta con solo una nave y aunque no es un edificio especialmente suntuoso, es el templo principal del municipio. Además de este, en el pueblo elegido por Stella del Carmen y Alex Gruszynski también está el Molino de Santa Eugenia, un complejo industrial que fue molino de papel, luego fábrica de luz y después se transformó en molino harinero. Sin embargo, el monumento más destacado de Sardón de Duero es el Monasterio de Santa María de Retuerta.
Este monasterio fue fundado por Sancho Ansúrez, el nieto del conde Ansúrez, y fue declarado monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Nacional de España. Construido entre los siglos XII y XVIII, conserva íntegramente su tipología y está formado por iglesia, sala capitular, claustro, refectorio, dormitorio y hospedería. Actualmente, está totalmente restaurado y cuenta con un hotel.