Secciones
Mundo

Un enclave de 600 habitantes en Castilla y León celebra la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski

La boda de la hija de Antonio Banderas será este 18 de octubre y en ella habrá invitados tan destacados como Chris Martin, cantante del grupo Coldplay.

Un enclave de 600 habitantes en Castilla y León celebra la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski
Hace 2 Hs

Stella del Carmen y Alex Gruszynski se casan y el lugar que han elegido para celebrar su boda es la Abadía Retuerta Le Domaine, uno de los espacios más destacados de la provincia de Valladolid que cuenta con una bodega, una abadía, un hotel y un spa. La hija de Antonio Banderas y su futuro marido han preferido pasar este día tan señalado en la Ribera del Duero, aunque el vino de esta bodega cuenta con su propia Denominación de Origen Protegida.

Así es Sardón de Duero

El municipio donde se ubica el lugar elegido para darse el sí quiero es Sardón de Duero, un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid que se encuentra ubicado en la comarca de Tierra de Pinares, a menos de 30 kilómetros de distancia de la capital vallisoletana. A pesar de tener solo 19,7 kilómetros cuadrados de superficie y aproximadamente 600 habitantes, esta localidad cuenta con algunos monumentos emblemáticos que le aportan un gran valor histórico.

Uno de ellos es la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, que tiene un estilo sencillo, cuenta con solo una nave y aunque no es un edificio especialmente suntuoso, es el templo principal del municipio. Además de este, en el pueblo elegido por Stella del Carmen y Alex Gruszynski también está el Molino de Santa Eugenia, un complejo industrial que fue molino de papel, luego fábrica de luz y después se transformó en molino harinero. Sin embargo, el monumento más destacado de Sardón de Duero es el Monasterio de Santa María de Retuerta.

Este monasterio fue fundado por Sancho Ansúrez, el nieto del conde Ansúrez, y fue declarado monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Nacional de España. Construido entre los siglos XII y XVIII, conserva íntegramente su tipología y está formado por iglesia, sala capitular, claustro, refectorio, dormitorio y hospedería. Actualmente, está totalmente restaurado y cuenta con un hotel.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Me he dado cuenta de que no tengo buena nómina”: el camionero Alex Tensso desata polémica en España con su vídeo viral

“Me he dado cuenta de que no tengo buena nómina”: el camionero Alex Tensso desata polémica en España con su vídeo viral

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

El verano se alarga en España: la Aemet confirma que el calor dura hasta 20 días más por el cambio climático

El verano se alarga en España: la Aemet confirma que el calor dura hasta 20 días más por el cambio climático

Un economista español revela la profesión que cobrará entre 5.000 y 6.000 euros al mes por falta de mano de obra

Un economista español revela la profesión que cobrará entre 5.000 y 6.000 euros al mes por falta de mano de obra

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
4

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
5

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
6

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Más Noticias
Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Comentarios