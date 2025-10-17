Santiago de Chile está en alerta por calor extremo: cuáles serán las horas más críticas durante este sábado

Santiago dirá adiós al calor moderado habitual de octubre para encarar un nuevo y marcado aumento en las temperaturas durante el fin de semana, con valores poco comunes para esta época del año. Estas condiciones obligarán a extremar las medidas de precaución ante la posibilidad de golpes de calor y deshidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.