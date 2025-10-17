Secciones
Santiago de Chile está en alerta por calor extremo: cuáles serán las horas más críticas durante este sábado

El sábado 18 se espera el punto máximo del calor, con valores que podrían superar los 35 °C en la Región Metropolitana.

Santiago dirá adiós al calor moderado habitual de octubre para encarar un nuevo y marcado aumento en las temperaturas durante el fin de semana, con valores poco comunes para esta época del año. Estas condiciones obligarán a extremar las medidas de precaución ante la posibilidad de golpes de calor y deshidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las proyecciones meteorológicas señalan que el sábado 18 será la jornada más calurosa, con máximas que podrían superar los 35° en ciertas áreas, posicionándose como una de las tardes más cálidas de los últimos meses en la capital chilena.

La causa de este ascenso térmico se encuentra en la atmósfera: el ambiente seco, los cielos despejados y la escasa ventilación serán el resultado de la consolidación de una dorsal en altura y del fortalecimiento del anticiclón subtropical del Pacífico.

Sábado extremo en Santiago: las máximas alcanzarán los 35° en estas zonas

Durante la tarde del sábado 18, los termómetros registrarán un marcado y rápido ascenso en toda la Región Metropolitana. Se espera que el pico máximo de temperatura ocurra entre las 14 y las 16, periodo en que el calor alcanzará su mayor intensidad sobre la cuenca capitalina.

En el centro de Santiago, la estación de Quinta Normal podría bordear los 34 °C, configurando una jornada de calor extremo y poco habitual para el mes de octubre.

Sin embargo, las condiciones serán aún más exigentes hacia el norte de la Región Metropolitana, donde comunas como Tiltil y Lampa podrían superar los 35 °C, impulsadas por un aire más seco y una menor ventilación.

Durante la noche del sábado, el descenso térmico no será tan notorio como en otros episodios cálidos. De acuerdo con los datos del ECMWF, el centro de la capital se acercará a la madrugada del domingo con temperaturas cercanas a los 20 °C, manteniendo una sensación cálida que podría dificultar el descanso nocturno.

