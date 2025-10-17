Juan del Val celebra su Premio Planeta en 'El Hormiguero' y dedica el galardón a su equipo y a Nuria Roca

Dedicación del Premio Planeta

Durante la entrevista, también se destacó la dedicatoria que Juan del Val hizo a su esposa, Nuria Roca, en el atril al recibir el premio. Según Roca, su marido es "desprendido, tremendamente generoso, sabe priorizar las cosas que son realmente importantes y es pragmático". Tamara Falcó agregó: "Es el amor de tu vida y, sobre todo, una gran persona".