Juan del Val celebra su Premio Planeta en 'El Hormiguero' y dedica el galardón a su equipo y a Nuria Roca

Una colaboradora colocó el trofeo en la mesa y el escritor mostró orgulloso el galardón.

Juan del Val celebra su Premio Planeta en 'El Hormiguero' y dedica el galardón a su equipo y a Nuria Roca
Hace 41 Min

El escritor Juan del Val, ganador del 74º Premio Planeta 2025, visitó el plató de El Hormiguero para participar en la tertulia que comparte cada jueves junto a Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo, llevando consigo su codiciado trofeo literario.

La emotiva visita al programa de Pablo Motos

A su llegada, el plató recibió a Del Val con un fuerte aplauso mientras sonaba una música épica en su honor. Una colaboradora colocó el trofeo en la mesa y el escritor mostró orgulloso el galardón:

"Me lo he traído, casi lo he robado, porque me lo dieron ayer, pero se lo tenían que llevar a grabar mi nombre. Les dije 'me encantaría traerlo a El Hormiguero. Quería traerlo para demostraros lo importantes que sois para mí'", señaló.

Los colaboradores se acercaron a observar el premio de cerca. Tamara Falcó comentó entre risas: "Esto es lo más cerca que voy a estar de un Premio Planeta", mientras Cristina Pardo añadió: "Sí que pesa, eh. Plata buena, Juan".

Sensaciones de la noche de la gala

Juan del Val relató cómo vivió la ceremonia del Premio Planeta:

"Cuando muy al final de la gala ves que aquello puede funcionar, va creciendo la emoción y el miedo, pero tomé una decisión consciente: disfrutarlo. No quería que después dijera 'ay, es que no me acuerdo de nada'", explicó.

Sobre el momento exacto en que escuchó su nombre, recordó: "Dije: 'Voy a ir caminando como me apetece caminar, voy a hacerlo despacio'. Luego tienes que hablar y quería contar cosas; solamente me hubiera gustado tener un vasito de agua, pero por lo demás, bien".

Dedicación del Premio Planeta

Durante la entrevista, también se destacó la dedicatoria que Juan del Val hizo a su esposa, Nuria Roca, en el atril al recibir el premio. Según Roca, su marido es "desprendido, tremendamente generoso, sabe priorizar las cosas que son realmente importantes y es pragmático". Tamara Falcó agregó: "Es el amor de tu vida y, sobre todo, una gran persona".

