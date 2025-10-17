Vasco Moulian cruzó a Fran García-Huidobro por dudar del jurado de "Fiebre de Baile": "Falta de ética"

Vasco Moulian se pronunció tras los comentarios de Francisca García-Huidobro, quien afirmó que muchos de sus comentarios en Fiebre de Baile eran “soplados” por Julio César Rodríguez.
La animadora reveló en su podcast “Di la verdad Rosa” que Rodríguez se comunica con el jurado a través de la “muela” o sonopronter. “A mí me encanta, pero yo creo que (el sonopronter) se presta para malas interpretaciones. Segundo, los jurados tienen que ser impares porque si no, permanentemente se puede producir un empate”, dijo la “Dama de Hierro”.
En respuesta a estas declaraciones, Moulian conversó con el portal La Hora y calificó las palabras de García-Huidobro como una falta de ética. “Desde que estoy aquí, dejé de escribir crítica de TV por un asunto ético y sus dichos me parecen una falta ética importante”, comenzó.
El jurado también comparó la situación con un ejemplo hipotético para explicar su postura: “Es como que yo dijera, ‘sabes qué, El Internado podría estar arreglado porque va con dos semanas de desfase, y pueden arreglar al eliminado’”.
Según Moulian, la animadora de Mega estaría poniendo en duda el trabajo de todo el jurado de Fiebre de Baile e incluso dejó entrever un posible malestar personal hacia él:
“Ella comete un error porque está poniendo en duda el trabajo profesional, no sólo mío. Tengo la sensación de que está enojada conmigo, por algo pone en duda el trabajo de Raquel (Argandoña), de Edymar (Acevedo) y de los Power Peralta. Con todo el respeto profesional que yo le tengo, esta vez se equivoca. Es un ataque directo a todo el programa en sí, a todo el equipo, que yo entiendo que ella estima”, concluyó.