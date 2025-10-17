Secciones
VIDEO. Fernando Solabarrieta se quebró al hablar de su lucha contra las adicciones en “El Internado”

Durante una dinámica del programa de Mega, el periodista se sinceró y contó cómo enfrenta este duro proceso. El cariñoso mensaje que envió a Ivette Vergara.

VIDEO. Fernando Solabarrieta se quebró al hablar de su lucha contra las adicciones en "El Internado"
Hace 1 Hs

Fernando Solabarrieta vivió un momento cargado de emociones en el reality El Internado, transmitido por Mega, al compartir su experiencia con las adicciones y el proceso de rehabilitación que atraviesa.

Durante una dinámica del programa, los participantes debían tomar una cinta con una palabra. A Solabarrieta le tocó “rehabilitación”, lo que lo llevó a reflexionar sobre sus problemas de adicciones y cómo enfrenta esta enfermedad.

El relator deportivo no pudo contener las lágrimas mientras hablaba y explicó que, muchas veces, los logros que obtenía no eran para él, sino para quienes lo rodeaban.

“Pido disculpas porque esto lo he hablado como tres veces y no dejo de emocionarme cada vez que lo hablo. Yo no entendía porqué los logros no me hacían felices, porque los logros no eran para mí, eran para que la gente me quiera”, comenzó diciendo.

A corazón abierto: Fernando Solabarrieta se sinceró sobre su lucha contra las adicciones y agradeció a su familia

Solabarrieta agregó que su miedo al rechazo lo ha acompañado siempre: “Para que mis amigos me quieran, para que mis padres me hablen. Yo sé que lo hacen, pero hay una cosa que se me desconecta. Tengo mucho miedo al rechazo, porque siempre pienso que no soy suficiente”.

El periodista enfatizó que aún se encuentra en un proceso de recuperación y envió un mensaje a sus hijos y a su esposa, Ivette Vergara. “Papi no se va a rendir, voy a seguir luchando, me ha costado un montón. Yo no me he rehabilitado, estoy en rehabilitación, es un proceso largo, dura toda tu vida. Yo digo estoy mejor, todavía no estoy bien”, señaló.

Finalmente, Solabarrieta expresó su amor y gratitud hacia su esposa: “A Ivette  la amo con locura y le agradezco que nunca me haya soltado la mano”.

