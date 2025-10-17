Secciones
Mundo

Ola de calor en Chile: ocho regiones del norte y centro se verán afestadas este fin de semana

El fenómeno, se vincula a la presencia de una dorsal en altura y a la circulación ciclónica en la superficie, se extenderá hasta el domingo.

Hace 1 Hs

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó un aumento considerable de las temperaturas en varias regiones del norte y centro del país. Según el organismo, el fenómeno se extenderá desde hoy hasta el domingo 19 de octubre.

Para alertar a la población, la DMC emitió dos avisos meteorológicos y una alerta agrometeorológica, indicando que los termómetros podrían alcanzar los 37 °C en algunos puntos del país. El fenómeno se vincula a la presencia de una dorsal en altura y a la circulación ciclónica en la superficie, según explican los expertos.

Las regiones que registrarán las temperaturas más altas son Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Ola de calor en Chile: se esperan temperaturas superiores a los 30°C

De acuerdo con los pronósticos, los rangos de temperatura serán los siguientes:

- Tarapacá: sábado y domingo entre 35 y 37°C.

- Antofagasta: viernes entre 27 y 36 °C; sábado entre 28 y 37°C; domingo entre 27 y 36°C.

- Atacama: sábado y domingo entre 33 y 35°C.

- Coquimbo: viernes y sábado entre 30 y 33°C.

- Valparaíso: viernes entre 28 y 34°C; sábado entre 31 y 35°C.

- Metropolitana: viernes entre 28 y 33 °C; sábado entre 31 y 35°C.

- O'Higgins: sábado entre 30 y 34°C.

- Maule: sábado entre 27 y 31°C.

Respecto a los avisos emitidos, la DMC aclaró que esto significa que "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos". Además, en su sitio web oficial, la entidad recomienda mantener precauciones "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

