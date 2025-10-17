Secciones
Para tener en cuenta: cuándo arranca la cuarta convocatoria para el Subsidio Eléctrico en Chile

El subsidio no se entrega como dinero en efectivo, sino que aplica como un descuento automático en las cuentas mensuales de luz.

Hace 1 Hs

Tras la liberación de los resultados de la tercera convocatoria al Subsidio Eléctrico, quienes quedaron fuera aún tienen una oportunidad de acceder a esta ayuda que reduce el monto de las boletas de luz mensuales.

Mientras se espera la apertura del cuarto llamado de postulación, los interesados deben concentrarse en cumplir con los requisitos establecidos, siendo fundamental estar al día con las boletas de electricidad, es decir, no tener registros impagos.

En su sitio web oficial, el Ministerio de Energía indica que la próxima convocatoria se habilitará en una "fecha por confirmar". No obstante, semanas atrás, tras publicar los resultados del tercer proceso, la misma plataforma señalaba que las siguientes solicitudes serían en octubre, sin precisar el día exacto.

Además, después de octubre, habrá un quinto llamado programado para abril de 2026, según información publicada en septiembre.

Según explican desde la autoridad, la confirmación de las próximas postulaciones podría depender del avance del proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio a más familias vulnerables. La iniciativa fue ingresada en agosto de 2024 y actualmente permanece bajo discusión en el Senado.

¿De cuánto es la rebaja del Subsidio Eléctrico en las cuentas de luz?

Es importante que los beneficiarios actuales y potenciales comprendan que el subsidio no se entrega como dinero en efectivo, sino que aplica como un descuento automático en las cuentas mensuales de luz.

Para quienes resultaron nominados en la tercera convocatoria, el subsidio será vigente durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, pagándose en una sola cuota a partir de septiembre (retroactivo).

Los montos del descuento varían según el tamaño del grupo familiar:

- Una persona: $37.838

- Dos a tres integrantes: $49.190

- Cuatro o más miembros: $68.109

