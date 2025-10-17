Leiva revela el accidente que le cambió la vida y la lesión que lo obliga a operarse antes de cada gira

El carisma, la sensibilidad y el talento de Leiva lo han convertido en uno de los artistas más queridos de España, pero detrás del éxito hay una historia marcada por el dolor, la superación y una enorme fortaleza. En su reciente visita a El Hormiguero, el cantante presentó su documental “Hasta que me quede sin voz”, producido por Movistar Plus+, y relató dos episodios decisivos de su vida: el accidente que le hizo perder un ojo siendo un niño y la lesión en las cuerdas vocales que hoy condiciona su carrera musical.
Un disparo que cambió su destino
Leiva, cuyo nombre real es José Miguel Conejo Torres, tenía solo 12 años cuando sufrió un accidente con una pistola de perdigones que le costó la visión de su ojo izquierdo. “Me dispararon muy cerquita, a unos 20 centímetros”, explicó el músico, recordando cómo el balín quedó alojado peligrosamente cerca del cerebro, una situación que puso su vida en riesgo.
“Cuando bajé al quirófano estaba perdiendo sangre; el balín estaba muy cerca del cerebro”, contó con crudeza. El daño fue irreversible: perdió la córnea, el iris y el blanco del ojo, y desde entonces lleva un ojo de cristal.
Esta experiencia, lejos de hundirlo, le enseñó a convivir con la mirada ajena. “Desde muy pequeño me acostumbré a que me miraran y a que cuchichearan a mi alrededor”, confesó. Esa exposición temprana, dice, lo preparó para la fama y para la atención constante que acompaña a la vida pública de un artista.
Una voz que resiste
El otro gran obstáculo en su carrera es una lesión irreversible en las cuerdas vocales, que le ha obligado a pasar por varias intervenciones quirúrgicas. “Tengo una lesión irreversible y dependo de una operación para hacer shows, eso es un hecho”, reveló durante su entrevista con Pablo Motos.
Leiva explicó que antes de cada gira debe someterse a tratamientos e inyecciones que le permiten reducir el desgaste y mantener la voz en condiciones óptimas. Aun así, ha tenido que adaptar su forma de cantar y su agenda de conciertos: “No puedo hacer dos conciertos seguidos, porque tengo que cambiar los tonos y ya no puedo subir arriba como hacía antes”.
Pese a las limitaciones, el artista asegura que seguirá sobre los escenarios “hasta que me quede sin voz”, tal como reza el título de su nuevo documental.
Hasta que me quede sin voz: un retrato íntimo
El documental, dirigido por Mario Forniés, Lucas Nolla y Sepia, se estrena en cines este 17 de octubre de 2025 tras su première en el Festival de San Sebastián. En él, Leiva ofrece una mirada honesta y sin artificios sobre su vida personal y profesional, centrada especialmente en su batalla por conservar su voz.
A través de imágenes inéditas, testimonios cercanos y reflexiones íntimas, Hasta que me quede sin voz retrata no solo al músico que llena estadios, sino al ser humano que lucha cada día por mantenerse fiel a sí mismo a pesar del dolor.
Una vida marcada por la resiliencia
Leiva ha demostrado que las cicatrices, visibles o no, pueden ser también fuentes de inspiración. Su historia es la de alguien que convirtió el sufrimiento en arte y que, aun con un ojo de cristal y una voz frágil, sigue emocionando a miles de personas con su música.
“Todo lo que me pasó me hizo más fuerte”, ha dicho en más de una ocasión. Y esa fortaleza es, precisamente, lo que Hasta que me quede sin voz invita al público a descubrir: el alma resiliente de un artista que no se rinde, ni siquiera cuando su cuerpo le pide parar.