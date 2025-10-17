Leiva revela el accidente que le cambió la vida y la lesión que lo obliga a operarse antes de cada gira

El carisma, la sensibilidad y el talento de Leiva lo han convertido en uno de los artistas más queridos de España, pero detrás del éxito hay una historia marcada por el dolor, la superación y una enorme fortaleza. En su reciente visita a El Hormiguero, el cantante presentó su documental “Hasta que me quede sin voz”, producido por Movistar Plus+, y relató dos episodios decisivos de su vida: el accidente que le hizo perder un ojo siendo un niño y la lesión en las cuerdas vocales que hoy condiciona su carrera musical.