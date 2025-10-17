Por qué Chile es el lugar perfecto para hacer astrofotografía con tu celular

Fotografiar objetos celestes como la Luna, cometas, constelaciones, estrellas y planetas, es la esencia de la astrofotografía. Lejos de ser una tarea compleja, la disciplina se ha vuelto accesible gracias a los smartphones modernos, que permiten manipular la sensibilidad, el enfoque y la exposición de la cámara, herramientas clave para conseguir resultados espectaculares.
Chile, además, goza de condiciones naturales excepcionales para esta práctica: baja contaminación lumínica, cielos despejados y una atmósfera estable. De hecho, el desierto de Atacama es reconocido internacionalmente como “la capital mundial de la astronomía”, aunque fotografías sorprendentes son posibles desde cualquier punto—sea una playa, un cerro o tu patio—si se domina el momento y la técnica adecuados.
Los mejores lugares en Chile para astrofotografía
Chile ofrece paisajes que parecen diseñados para la astrofotografía. En el norte, San Pedro de Atacama y el altiplano son verdaderos observatorios naturales, con más de 300 noches despejadas al año. En la Región de Coquimbo, el Valle del Elqui es considerado el primer Santuario de Cielos Oscuros del Mundo, ideal para ver la Vía Láctea.
En la zona central, lugares como Pichidangui, Los Molles, Farellones o el Cajón del Maipo ofrecen cielos claros y escenarios únicos, donde puedes capturar estrellas reflejadas en el mar o sobre la cordillera. En el sur, Altos de Lircay, Coyhaique y Torres del Paine permiten combinar montañas, lagos y cielos infinitos, e incluso ocasionalmente observar auroras australes.
Trucos para capturar el cielo perfecto con tu celular
Para obtener resultados más nítidos, toma varias fotos seguidas y selecciona la mejor. No te apures: las exposiciones largas necesitan tiempo y estabilidad. Usa una app de edición simple, como Snapseed o Lightroom Mobile, para realzar los contrastes y los tonos oscuros del cielo.
La mejor astrofotografía no solo captura estrellas, sino también emociones: juega con la luz, el paisaje y la paciencia para transformar el cielo en arte.
Un toque artístico siempre ayuda: incluye una silueta, un árbol o un paisaje en primer plano para darle profundidad a la imagen. Y si estás en grupo, aprovecha la oportunidad de hacer fotos con linternas o luces suaves que añadan un toque humano al encuadre.