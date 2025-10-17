Por qué Chile es el lugar perfecto para hacer astrofotografía con tu celular

Los mejores lugares en Chile para astrofotografía

Chile ofrece paisajes que parecen diseñados para la astrofotografía. En el norte, San Pedro de Atacama y el altiplano son verdaderos observatorios naturales, con más de 300 noches despejadas al año. En la Región de Coquimbo, el Valle del Elqui es considerado el primer Santuario de Cielos Oscuros del Mundo, ideal para ver la Vía Láctea.