Carabineros de Chile: cuánto ganan los funcionarios según su rango jerárquico en 2025

Convertirse en carabinero o carabinera en Chile es una meta que cada año motiva a cientos de jóvenes. Para quienes estén interesados en postular, la institución mantiene una serie de condiciones que buscan garantizar que los futuros funcionarios cuenten con la preparación y perfil adecuados para el servicio.
Si los requisitos actuales se mantienen, podrán inscribirse todos los varones y damas de entre 18 y 30 años que cumplan con los siguientes puntos: ser chileno o chilena y estar soltero o soltera, tener cédula de identidad al día y, en el caso de los hombres, contar con la situación militar al día.
También se exige una estatura mínima de 1,6 metros descalzos para varones y 1,5 metros descalzas para damas. Además, los postulantes no deben haber sido condenados ni encontrarse declarados reos por resolución judicial ejecutoriada en proceso por crimen o simple delito, ni haber cesado en un cargo público por medida disciplinaria o calificación deficiente.
Otro de los requisitos es estar cursando o haber aprobado cuarto medio, junto con presentar una condición de salud física y mental compatible con la profesión.
Finalmente, quienes deseen ingresar deberán rendir o haber rendido la PAES, con una validez de dos años, en las áreas de Matemática y Lenguaje.
Sueldos en Carabineros de Chile: cuánto ganan en 2025
El ingreso a la institución no solo representa un compromiso con el orden y la seguridad, sino también una carrera con posibilidades de ascenso y estabilidad laboral.
Según la escala de sueldos líquidos de Carabineros correspondiente a 2025, los montos varían de acuerdo con el rango jerárquico que ocupa el funcionario y el grado que puede alcanzar con el tiempo.
Estos son los valores actualizados:
- Carabinero: $828.907
- Cabo segundo: $1.027.788
- Cabo primero: $1.248.241
- Sargento segundo: $1.673.881
- Sargento primero: $1.874.372
- Suboficial: $2.014.307
- Suboficial mayor: $2.266.887