Un influencer vasco explica palabras en euskera que no tienen traducción al castellano

Cada idioma refleja la filosofía y la cultura de un lugar.

Hace 1 Hs

El influencer Beñat Olea se volvió viral en TikTok al enseñar una serie de palabras en euskera que carecen de traducción exacta al castellano, destacando cómo cada idioma refleja la filosofía y la cultura de un lugar.

Según Olea, aprender nuevos idiomas permite entender el comportamiento y la forma de pensar de las personas en diferentes regiones. En su video, explicó términos curiosos y específicos del País Vasco que transmiten ideas o emociones únicas.

Entre las palabras destacadas se encuentran

Guapasa: aunque podría interpretarse como trasnochar, significa pasar toda la noche de fiesta hasta el amanecer.

Hamaiketako: un tentempié a media mañana, literalmente “lo de las once”.

Txoko: lugar donde familias o grupos se reúnen para comer o cenar.

Xirimiri: describe la lluvia fina y constante que parece que no moja, hasta que acabas empapado.

Aspaldiko: saludar a alguien que no ves desde hace mucho tiempo.

Herrimin: sentimiento de nostalgia por el pueblo o la tierra natal.

Bertolari: artista que compone y canta poesía, una mezcla entre rapero y trovador.

Reacción de los internautas

El video de Olea alcanzó casi 63.000 visualizaciones en dos días y generó múltiples comentarios de usuarios aportando nuevas palabras sin traducción. Entre ellas, destacan:

Eguerdion: buen mediodía.

Ilargia: noche, también interpretada como “luz de los muertos”.

El influencer concluyó que el euskera no solo transmite conceptos cotidianos, sino también emociones, vínculos comunitarios y expresiones artísticas que reflejan la identidad del País Vasco.

