Un influencer vasco explica palabras en euskera que no tienen traducción al castellano

El influencer Beñat Olea se volvió viral en TikTok al enseñar una serie de palabras en euskera que carecen de traducción exacta al castellano, destacando cómo cada idioma refleja la filosofía y la cultura de un lugar.
Según Olea, aprender nuevos idiomas permite entender el comportamiento y la forma de pensar de las personas en diferentes regiones. En su video, explicó términos curiosos y específicos del País Vasco que transmiten ideas o emociones únicas.
Entre las palabras destacadas se encuentran
Guapasa: aunque podría interpretarse como trasnochar, significa pasar toda la noche de fiesta hasta el amanecer.
Hamaiketako: un tentempié a media mañana, literalmente “lo de las once”.
Txoko: lugar donde familias o grupos se reúnen para comer o cenar.
Xirimiri: describe la lluvia fina y constante que parece que no moja, hasta que acabas empapado.
Aspaldiko: saludar a alguien que no ves desde hace mucho tiempo.
Herrimin: sentimiento de nostalgia por el pueblo o la tierra natal.
Bertolari: artista que compone y canta poesía, una mezcla entre rapero y trovador.
Reacción de los internautas
El video de Olea alcanzó casi 63.000 visualizaciones en dos días y generó múltiples comentarios de usuarios aportando nuevas palabras sin traducción. Entre ellas, destacan:
Eguerdion: buen mediodía.
Ilargia: noche, también interpretada como “luz de los muertos”.
El influencer concluyó que el euskera no solo transmite conceptos cotidianos, sino también emociones, vínculos comunitarios y expresiones artísticas que reflejan la identidad del País Vasco.