Lamine Yamal deja de firmar autógrafos por un particular motivo

El joven extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha tomado la decisión de dejar de firmar autógrafos y camisetas con los aficionados, según informó Mundo Deportivo. La razón detrás de esta medida es su intención de comercializar su firma mediante plataformas especializadas en merchandising deportivo.
Comercialización de autógrafos y merchandising
La agencia de representación de Yamal está en negociaciones con una empresa que permitiría a los aficionados adquirir camisetas, botas y otros artículos firmados por el jugador. De esta manera, sus autógrafos pasarían a estar disponibles únicamente a través de este canal oficial, aunque el futbolista seguirá posando para fotos con sus seguidores.
“Actualmente no se han cerrado los acuerdos definitivos, pero la intención es hacerlo lo antes posible”, informó el diario deportivo.
Impacto en el FC Barcelona
La decisión de Yamal también afecta al club, ya que el Barça requiere algunas firmas de sus jugadores para compromisos oficiales. Por este motivo, el club está negociando con el joven extremo para asegurar un número determinado de autógrafos que permita cumplir con sus obligaciones institucionales y comerciales.
Futuro de los fans de Lamine Yamal
Aunque los aficionados ya no podrán recibir autógrafos directamente en los estadios o entrenamientos, podrán obtenerlos a través de la plataforma online autorizada una vez que se concrete el acuerdo comercial. Esta medida busca proteger la firma del jugador, regular su uso comercial y al mismo tiempo ofrecer a los seguidores una vía segura para conseguir artículos oficiales.