Lamine Yamal deja de firmar autógrafos por un particular motivo

Comercialización de autógrafos y merchandising

La agencia de representación de Yamal está en negociaciones con una empresa que permitiría a los aficionados adquirir camisetas, botas y otros artículos firmados por el jugador. De esta manera, sus autógrafos pasarían a estar disponibles únicamente a través de este canal oficial, aunque el futbolista seguirá posando para fotos con sus seguidores.