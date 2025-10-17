La Oreja de Van Gogh anunció su gira 2026 con Amaia Montero: fechas, precios y ciudades

En un comunicado, el grupo expresó su emoción con palabras que reflejan la ilusión del reencuentro: “Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”.