La Oreja de Van Gogh anunció su gira 2026 con Amaia Montero: fechas, precios y ciudades

La espera terminó. La Oreja de Van Gogh ha anunciado oficialmente su esperada gira para 2026, un acontecimiento histórico que marca el regreso de Amaia Montero como vocalista principal después de casi veinte años. La noticia ha emocionado a los fans de todas las edades, que verán nuevamente sobre el escenario a la formación original que conquistó las listas de éxitos a finales de los noventa y comienzos de los 2000.
El tour, que lleva por título “Tantas cosas que contar Tour 2026”, conmemora además el 30 aniversario de la banda donostiarra. Amaia, que fue la voz del grupo desde 1996 hasta 2007, vuelve tras la salida de Leire Martínez en 2024, en un reencuentro que promete llenar de nostalgia los escenarios.
En un comunicado, el grupo expresó su emoción con palabras que reflejan la ilusión del reencuentro: “Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”.
Fechas y ciudades confirmadas
La gira comenzará el 9 de mayo en Bilbao y recorrerá 15 ciudades españolas antes de finalizar el 20 de noviembre en Pamplona. Estas son las fechas confirmadas:
9 mayo – Bilbao (Bizkaia Arena BEC!)
28 y 29 mayo – Madrid (Movistar Arena)
6 junio – Albacete (Estadio José Copete)
13 junio – Murcia (Plaza de Toros)
26 junio – Sevilla (Live Sur Stadium)
27 junio – Fuengirola (Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja)
10 julio – Gijón (Gijón Life)
31 julio – Donostia (Illunbe Donostia Arena)
21 agosto – Santander (La Virgen del Mar)
27 agosto – Valladolid (Pingüinos Arena)
4 septiembre – Valencia (Roig Arena)
11 septiembre – A Coruña (Coliseum)
9 octubre – Zaragoza (Pabellón Príncipe Felipe)
6 noviembre – Barcelona (Palau Sant Jordi)
20 noviembre – Pamplona (Navarra Arena)
La banda ha adelantado que estas son solo las “primeras fechas confirmadas”, dejando la puerta abierta a futuras incorporaciones en España y Latinoamérica.
Entradas, precios y disponibilidad
Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 20 de octubre a las 12:00 horas en la web oficial de La Oreja de Van Gogh. Los precios oscilarán entre 45 y 72 euros, dependiendo de la ciudad y el recinto.
La demanda promete ser altísima: no todos los días regresa una de las voces más icónicas del pop español.
Una nueva etapa para La Oreja de Van Gogh
El regreso de Amaia Montero marca el inicio de una nueva etapa para el grupo, que busca combinar la nostalgia de sus grandes éxitos -como “La Playa”, “Rosas” o “París”- con la ilusión de crear nuevas canciones.
La formación actual estará integrada por Amaia Montero, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, aunque sin Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, quien no participará en esta gira por compromisos personales. “¿De verdad está ocurriendo?”, escribían los fans en redes, emocionados ante un reencuentro que parecía imposible.
Un espectáculo para recordar
La gira “Tantas cosas que contar Tour 2026” no solo celebra tres décadas de trayectoria, sino también el reencuentro de una generación con las canciones que marcaron su vida. Los conciertos prometen ser un viaje emocional, donde los fans podrán revivir la magia de los años 2000 y descubrir la versión más madura y renovada de la banda.
Todo apunta a que La Oreja de Van Gogh protagonizará uno de los grandes eventos musicales de 2026 en España. Porque, como dice su propio mensaje, la vida es una vez, es aquí y es ahora.