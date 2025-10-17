Secciones
Jeannette Jara habló sobre la polémica que se generó por su foto con Mon Laferte: ¿qué dijo?

La candidata del oficialismo optó por quitarle dramatismo al episodio y destacó su admiración por la intérprete de "Tu falta de querer".

Jeannette Jara habló sobre la polémica que se generó por su foto con Mon Laferte: ¿qué dijo?
Hace 1 Hs

Jeannette Jara se refirió este viernes la controversia generada tras la fotografía que compartió junto a la cantante Mon Laferte durante el Ruidosa Fest 2025, luego de que la artista aclarara que el encuentro no implicó un apoyo político formal a su candidatura.

La polémica se originó cuando la artista explicara, en una entrevista con Radio ADN, que el saludo entre ambas fue completamente casual y sin intenciones políticas. “Me avisaron que Jeannette Jara iba a estar ahí y me preguntaron si tenía problema en que me saludara. Dije que no, todo el mundo me puede saludar”, relató y agregó que nunca ha apoyado formalmente a una candidatura. “Creo que es la primera vez en mi vida que tengo una foto con un político”.

Elecciones en Chile: la última encuesta Cadem reveló un dato preocupante para Jeannette Jara

La imagen fue publicada por Jara en sus redes sociales acompañada del mensaje: “gracias por el apoyo a mi candidatura presidencial”. El posteo se viralizó rápidamente y generó interpretaciones de un respaldo explícito por parte de la artista, lo que más tarde fue desmentido por la propia Mon Laferte.

Ante la ola de comentarios, la cantante volvió a pronunciarse a través de su cuenta de X, donde expresó: “¿Por qué la gente miente? Sacan todo de contexto”, evidenciando su molestia con la situación.

La revelación de Jeannette Jara sobre la repentina muerte de su esposo que dejó helado a Iván Núñez

La palabra de Jeannette Jara tras la polémica

Durante un reportaje, Jara optó por quitarle dramatismo al episodio y destacó su aprecio por la intérprete de Tu falta de querer.

“Soy su admiradora y prefiero que cualquier cosa la diga ella, realmente. Porque puede que yo haya malinterpretado algo, así que es mejor que sea ella quien lo aclare. Yo seguiré disfrutando su música como siempre”, sentenció la ex titular del Ministerio de Trabajo.

Temas Santiago de ChileChileJeannette Jara
¿Qué región de Chile podría sufrir racionamiento eléctrico durante el verano 2025-2026?

Feriado en Chile: ¿cómo funcionará el comercio este 12 de octubre de 2025?

Feriado en Chile: ¿cómo funcionará el comercio este domingo 12 de octubre?

Carabineros de Chile lanzó vacantes laborales para civiles: ¿hastá cuándo podés postular?

¿Hay riesgo de tsunami en las costas de Chile? El comunicado del Shoa tras el sismo en Coquimbo

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

