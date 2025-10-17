Jeannette Jara habló sobre la polémica que se generó por su foto con Mon Laferte: ¿qué dijo?

Jeannette Jara se refirió este viernes la controversia generada tras la fotografía que compartió junto a la cantante Mon Laferte durante el Ruidosa Fest 2025, luego de que la artista aclarara que el encuentro no implicó un apoyo político formal a su candidatura.
La polémica se originó cuando la artista explicara, en una entrevista con Radio ADN, que el saludo entre ambas fue completamente casual y sin intenciones políticas. “Me avisaron que Jeannette Jara iba a estar ahí y me preguntaron si tenía problema en que me saludara. Dije que no, todo el mundo me puede saludar”, relató y agregó que nunca ha apoyado formalmente a una candidatura. “Creo que es la primera vez en mi vida que tengo una foto con un político”.
La imagen fue publicada por Jara en sus redes sociales acompañada del mensaje: “gracias por el apoyo a mi candidatura presidencial”. El posteo se viralizó rápidamente y generó interpretaciones de un respaldo explícito por parte de la artista, lo que más tarde fue desmentido por la propia Mon Laferte.
Ante la ola de comentarios, la cantante volvió a pronunciarse a través de su cuenta de X, donde expresó: “¿Por qué la gente miente? Sacan todo de contexto”, evidenciando su molestia con la situación.
La palabra de Jeannette Jara tras la polémica
Durante un reportaje, Jara optó por quitarle dramatismo al episodio y destacó su aprecio por la intérprete de Tu falta de querer.
“Soy su admiradora y prefiero que cualquier cosa la diga ella, realmente. Porque puede que yo haya malinterpretado algo, así que es mejor que sea ella quien lo aclare. Yo seguiré disfrutando su música como siempre”, sentenció la ex titular del Ministerio de Trabajo.