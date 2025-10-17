Netflix estrena en España "Un fantasma en la batalla", el impactante thriller sobre una guardia civil infiltrada en ETA

El filme aborda los dilemas éticos, el desgaste emocional y la soledad que acompañan a quienes vivieron desde dentro una de las etapas más oscuras de la historia reciente de España. A diferencia de La infiltrada (2024), dirigida por Arantxa Echevarría y protagonizada por Carolina Yuste, Un fantasma en la batalla amplía su mirada: reconstruye toda una década de terrorismo, desde los orígenes del grupo hasta su disolución, con referencias a hechos como el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.