Netflix estrena en España "Un fantasma en la batalla", el impactante thriller sobre una guardia civil infiltrada en ETA

Netflix estrena hoy, 17 de octubre, uno de los títulos más esperados del año: Un fantasma en la batalla, un thriller basado en hechos reales sobre una guardia civil infiltrada en ETA. La cinta, dirigida por Agustín Díaz Yanes y protagonizada por Susana Abaitua (Los Farad, Patria), marca el regreso del cineasta madrileño a la dirección tres décadas después de su aclamado debut con Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (1995).
El regreso de un maestro del cine español
Con producción de Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve) y Belén Atienza, Un fantasma en la batalla supone el retorno de Díaz Yanes (75) a un terreno que domina: el del drama moral y el suspense político. Desde su estreno limitado en cines hace dos semanas —requisito para optar a los próximos Premios Goya 2026, que se celebrarán en Barcelona el 28 de febrero—, la película ha generado intensas reacciones entre la crítica y el público.
Algunos destacan su tono didáctico, inevitable en una historia que busca explicar el fenómeno de ETA a un público internacional. Otros elogian la decisión del director de no recrear atentados, sino de utilizar imágenes de archivo reales, aportando un enfoque más sobrio y respetuoso.
Una historia de infiltración, lealtades y dolor
Ambientada entre las décadas de 1990 y 2000, Un fantasma en la batalla sigue a Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que pasa más de diez años infiltrada en la organización terrorista ETA con el objetivo de localizar sus zulos en el sur de Francia.
El filme aborda los dilemas éticos, el desgaste emocional y la soledad que acompañan a quienes vivieron desde dentro una de las etapas más oscuras de la historia reciente de España. A diferencia de La infiltrada (2024), dirigida por Arantxa Echevarría y protagonizada por Carolina Yuste, Un fantasma en la batalla amplía su mirada: reconstruye toda una década de terrorismo, desde los orígenes del grupo hasta su disolución, con referencias a hechos como el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.
El elenco lo completan Andrés Gertrúdix, Raúl Arévalo, Iraia Elias y Ariadna Gil, en una historia que mezcla espionaje, thriller psicológico y memoria histórica.
Dos películas, una misma herida
La coincidencia temporal de Un fantasma en la batalla con La infiltrada ha reavivado el fenómeno de las llamadas “películas gemelas”, cuando dos producciones basadas en hechos similares coinciden en el tiempo. Igual que ocurrió con The Artist y Blancanieves o con Platoon y La chaqueta metálica, ambas cintas españolas retratan desde distintos enfoques el papel de las mujeres infiltradas en ETA.
Mientras La infiltrada fue la segunda película más vista en España en 2024 y se alzó con dos premios Goya —mejor película y mejor actriz protagonista—, Un fantasma en la batalla llega ahora a la plataforma con ambición internacional y el respaldo de una gran producción de Netflix.
Disponible desde hoy en Netflix
Un fantasma en la batalla ya puede verse en España, así como en Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. Su estreno global promete reabrir el debate sobre cómo narrar el terrorismo desde la ficción, con una propuesta que combina rigor histórico, tensión narrativa y una gran interpretación de Susana Abaitua, en uno de los papeles más exigentes de su carrera.
Con esta película, Agustín Díaz Yanes firma su regreso triunfal al cine: una historia sobre la valentía, la identidad y el precio de la verdad, que confirma que las heridas del pasado aún pueden contarse —y entenderse— desde el presente.