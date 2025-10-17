Un chorro polar se aproxima a España: cuáles serán las zonas más afectadas con fuertes lluvias y cambios de temperatura

España se prepara para un cambio radical en el tiempo con la llegada de un chorro polar que traerá borrascas atlánticas, precipitaciones y un aumento de la inestabilidad, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored. Este fenómeno afectará especialmente al noroeste peninsular y podría extenderse al resto del norte del país en los próximos días.