Un chorro polar se aproxima a España: cuáles serán las zonas más afectadas con fuertes lluvias y cambios de temperatura

Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución.

Hace 1 Hs

España se prepara para un cambio radical en el tiempo con la llegada de un chorro polar que traerá borrascas atlánticas, precipitaciones y un aumento de la inestabilidad, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored. Este fenómeno afectará especialmente al noroeste peninsular y podría extenderse al resto del norte del país en los próximos días.

Qué es el chorro polar y cómo afectará a España

El chorro polar, también conocido como jet stream o corriente en chorro, es una corriente de aire muy rápida y fuerte situada entre 9 y 16 kilómetros de altura, que dirige la circulación de las borrascas en las latitudes medias del planeta.

Contrario a lo que su nombre sugiere, no es aire gélido del Polo Norte, sino un “río atmosférico” que marca el paso de los sistemas frontales. Su intensificación provoca que las borrascas atlánticas se desplacen con mayor rapidez, afectando con lluvias y cambios de temperatura al norte de España.

Pronóstico del fin de semana

Según la Aemet, el sábado comenzará con estabilidad en la mayor parte del país. Sin embargo, a lo largo del día, un frente atlántico llegará al noroeste peninsular, dejando lluvias débiles en Galicia y posibles precipitaciones en Asturias, la cordillera Cantábrica y puntos de la costa catalana.

Se esperan también bancos de niebla matinales en el interior peninsular, especialmente en los tercios norte y este, que podrían ser localmente persistentes.

Cambios de temperatura

La llegada de vientos del sur provocará un ascenso notable de las temperaturas en el Cantábrico. Algunas ciudades podrían alcanzar hasta 30 grados durante el día, como Bilbao, Badajoz, Ourense o Sevilla. Las temperaturas mínimas serán más altas por la nubosidad en el oeste, mientras que las máximas diurnas podrían ser ligeramente más bajas en otras zonas.

Recomendaciones

Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución en las zonas afectadas por lluvias y estar atentos a los cambios de temperatura, especialmente en carreteras del norte y en áreas rurales con posible niebla matinal.

