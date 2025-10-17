España: Pascual busca personal con contrato indefinido, coche de empresa y teléfono corporativo

El grupo Pascual mantiene abiertas nuevas ofertas de empleo en distintas áreas de su compañía, con condiciones laborales estables y beneficios adicionales como vehículo de empresa, dietas, incentivos y teléfono móvil corporativo. La empresa, referente en el sector alimentario español, continúa reforzando su plantilla en zonas estratégicas como Madrid, Málaga, Burgos y Guipúzcoa, en el marco de su política de captación de talento y desarrollo profesional.
Las vacantes publicadas abarcan tanto puestos operativos en planta como perfiles comerciales y de marketing, y en varios casos incluyen contrato indefinido desde el inicio, una ventaja poco común en el mercado laboral actual.
Puestos disponibles en Pascual
En su portal de empleo oficial, Pascual mantiene seis vacantes activas con distintas condiciones y localizaciones. Entre ellas, se destacan los siguientes puestos:
Operador/a de producción – Villanueva del Pardillo (Madrid): trabajo en Leche Priégola, con incorporación indefinida y turnos rotativos.
Promotor/a Comercial – Donostia (Guipúzcoa): contrato indefinido, salario fijo más incentivos, dietas, coche de empresa, tablet y móvil.
Comercial de alimentación y hostelería – Burgos: contrato indefinido y beneficios similares, enfocado en ventas al canal HORECA.
Gestor/a de Marketing Digital – Madrid: sustitución por maternidad, con posibilidad de continuidad posterior.
Auditor/a Interno/a – Madrid: perfil con experiencia en control de gestión y análisis financiero.
Mozo/a de almacén – Málaga: jornada completa, estabilidad y oportunidades de crecimiento interno.
Estas condiciones convierten las nuevas vacantes en una oportunidad atractiva para profesionales con experiencia en sectores como la alimentación, la distribución o las ventas, pero también para quienes buscan un nuevo reto laboral con estabilidad y beneficios tangibles.
Condiciones laborales destacadas
Los puestos vinculados al área comercial son los que ofrecen el paquete más completo de beneficios. Incluyen salario fijo más incentivos por objetivos, vehículo de empresa con tarjeta de combustible, dietas y comidas cubiertas, así como dispositivos móviles (teléfono y tablet) para uso profesional.
En el área industrial, los contratos suelen ser indefinidos o de larga duración, con formación continua y posibilidades de promoción dentro del grupo. Pascual mantiene así su estrategia de empleo de calidad, apostando por la estabilidad como valor diferencial frente a otras compañías del sector.
Cómo enviar el currículum a Pascual
Las personas interesadas en formar parte del grupo deben ingresar a la web oficial de Calidad Pascual y acceder a la sección “Trabaja con nosotros”. Allí se encuentra el botón “Envía tu CV”, que permite inscribirse en las vacantes disponibles.
El sistema ofrece dos opciones de registro: utilizar un perfil de InfoJobs o crear una cuenta propia dentro del portal de empleo de Pascual.
Para facilitar el proceso, se puede acceder directamente a las ofertas activas desde el menú superior del sitio, donde figuran todas las posiciones abiertas y sus respectivas localizaciones.
Requisitos generales
Aunque varían según el puesto, los principales requisitos incluyen:
Experiencia previa en el sector de alimentación, distribución o ventas.
Capacidad para el trabajo en equipo y orientación a resultados.
Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (en el caso de empleos en planta).
Conocimiento del canal HORECA y habilidades de negociación (para los perfiles comerciales).
Con esta convocatoria, Pascual refuerza su compromiso con el empleo estable y de calidad, en línea con su objetivo de consolidarse como una de las empresas alimentarias más sólidas y con mejores condiciones laborales de España.