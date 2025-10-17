España: Pascual busca personal con contrato indefinido, coche de empresa y teléfono corporativo

El grupo Pascual mantiene abiertas nuevas ofertas de empleo en distintas áreas de su compañía, con condiciones laborales estables y beneficios adicionales como vehículo de empresa, dietas, incentivos y teléfono móvil corporativo. La empresa, referente en el sector alimentario español, continúa reforzando su plantilla en zonas estratégicas como Madrid, Málaga, Burgos y Guipúzcoa, en el marco de su política de captación de talento y desarrollo profesional.