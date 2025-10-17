Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

Fáciles, rápidas y supuestamente eficaces. Así se presentan las llamadas dietas milagro, un fenómeno que sigue ganando adeptos en España pese a las advertencias médicas. Según el informe “Estrategias Rápidas de Pérdida de Peso en la Población Española”, elaborado por Fundación MAPFRE y la Academia Española de Nutrición y Dietética, más de la mitad de los españoles (53%) ha seguido alguna vez una dieta milagro con el objetivo de adelgazar. Sin embargo, solo el 21% reconoce haber sido plenamente consciente de ello.
El dato, tan revelador como preocupante, confirma la fuerza de un discurso que promete adelgazar sin esfuerzo, sin hambre y en tiempo récord. Y detrás de esa promesa, se esconden prácticas que pueden tener consecuencias graves para la salud. “En general, estos estilos de alimentación se popularizan en las redes sociales, porque prometen grandes resultados de pérdida de peso de manera fácil y rápida. Esto se une a que la población concibe que, para lograr una estética concreta, hay que hacer cosas muy complicadas o extravagantes”, explica Felipe Baier, tesorero del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa).
Las monodietas: el ejemplo más extremo
Entre las múltiples versiones de dietas milagro, las monodietas se han convertido en una de las más populares. Consisten en restringir la alimentación a un solo alimento, grupo o tipo de nutriente, como las proteínas, las grasas o los hidratos de carbono. Ejemplos conocidos son la dieta de la patata, la dieta de la sandía o la dieta de la sopa de col.
“El funcionamiento es sencillo: se limita la ingesta a un único alimento o nutriente, sin importar demasiado cuál sea. En muchos casos, depende simplemente de la moda o de la idea de quien promueve la dieta”, señala Baier. Así, mientras la dieta de la sandía se apoya en su bajo aporte calórico, la de la patata se vende como una opción completa y nutritiva. En realidad, ninguna de ellas es equilibrada y todas pueden tener efectos perjudiciales.
Los riesgos reales
A corto plazo, estas dietas pueden provocar fatiga, irritabilidad, hambre constante, malestar digestivo y alteraciones intestinales. Pero los problemas más graves llegan con el tiempo: déficits nutricionales, pérdida de masa muscular, efecto rebote —recuperar más peso del que se perdió— y trastornos de la conducta alimentaria (TCA).
“El peligro es aún mayor para personas vulnerables, como quienes padecen patologías, están en crecimiento o son mayores”, alerta Baier. En estos casos, la práctica puede derivar en una pérdida severa de masa muscular y salud ósea, generando fragilidad extrema y empeorando el estado general del organismo.
Un daño que también es mental
Más allá de las consecuencias físicas, las dietas milagro dañan la relación con la comida. La restricción extrema, la culpa y la frustración por el efecto rebote son factores que pueden derivar en problemas psicológicos y alimentarios graves.
Por ello, los expertos coinciden en una recomendación clave: acudir siempre a un profesional colegiado y cualificado. “Solo un dietista-nutricionista puede ayudar a mejorar la salud, aprender a comer y alcanzar un peso adecuado sin riesgos”, subraya Baier.
En un contexto donde las redes sociales impulsan mensajes cada vez más simplificados sobre la alimentación, los especialistas insisten en recuperar el sentido común: no existen fórmulas mágicas para adelgazar, pero sí hábitos sostenibles que mejoran la salud a largo plazo.