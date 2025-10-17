Secciones
Mundo

Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

El 53% de la población ha seguido alguna vez una dieta milagro para perder peso, muchas veces sin saberlo. Prometen resultados rápidos, pero los expertos alertan de que ponen en riesgo la salud.

. . FOTO TOMADA DE 65YMAS.COM
Hace 35 Min

Fáciles, rápidas y supuestamente eficaces. Así se presentan las llamadas dietas milagro, un fenómeno que sigue ganando adeptos en España pese a las advertencias médicas. Según el informe “Estrategias Rápidas de Pérdida de Peso en la Población Española”, elaborado por Fundación MAPFRE y la Academia Española de Nutrición y Dietética, más de la mitad de los españoles (53%) ha seguido alguna vez una dieta milagro con el objetivo de adelgazar. Sin embargo, solo el 21% reconoce haber sido plenamente consciente de ello.

El dato, tan revelador como preocupante, confirma la fuerza de un discurso que promete adelgazar sin esfuerzo, sin hambre y en tiempo récord. Y detrás de esa promesa, se esconden prácticas que pueden tener consecuencias graves para la salud. “En general, estos estilos de alimentación se popularizan en las redes sociales, porque prometen grandes resultados de pérdida de peso de manera fácil y rápida. Esto se une a que la población concibe que, para lograr una estética concreta, hay que hacer cosas muy complicadas o extravagantes”, explica Felipe Baier, tesorero del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa).

Las monodietas: el ejemplo más extremo

Entre las múltiples versiones de dietas milagro, las monodietas se han convertido en una de las más populares. Consisten en restringir la alimentación a un solo alimento, grupo o tipo de nutriente, como las proteínas, las grasas o los hidratos de carbono. Ejemplos conocidos son la dieta de la patata, la dieta de la sandía o la dieta de la sopa de col.

“El funcionamiento es sencillo: se limita la ingesta a un único alimento o nutriente, sin importar demasiado cuál sea. En muchos casos, depende simplemente de la moda o de la idea de quien promueve la dieta”, señala Baier. Así, mientras la dieta de la sandía se apoya en su bajo aporte calórico, la de la patata se vende como una opción completa y nutritiva. En realidad, ninguna de ellas es equilibrada y todas pueden tener efectos perjudiciales.

Los riesgos reales

A corto plazo, estas dietas pueden provocar fatiga, irritabilidad, hambre constante, malestar digestivo y alteraciones intestinales. Pero los problemas más graves llegan con el tiempo: déficits nutricionales, pérdida de masa muscular, efecto rebote —recuperar más peso del que se perdió— y trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

“El peligro es aún mayor para personas vulnerables, como quienes padecen patologías, están en crecimiento o son mayores”, alerta Baier. En estos casos, la práctica puede derivar en una pérdida severa de masa muscular y salud ósea, generando fragilidad extrema y empeorando el estado general del organismo.

Un daño que también es mental

Más allá de las consecuencias físicas, las dietas milagro dañan la relación con la comida. La restricción extrema, la culpa y la frustración por el efecto rebote son factores que pueden derivar en problemas psicológicos y alimentarios graves.

Por ello, los expertos coinciden en una recomendación clave: acudir siempre a un profesional colegiado y cualificado. “Solo un dietista-nutricionista puede ayudar a mejorar la salud, aprender a comer y alcanzar un peso adecuado sin riesgos”, subraya Baier.

En un contexto donde las redes sociales impulsan mensajes cada vez más simplificados sobre la alimentación, los especialistas insisten en recuperar el sentido común: no existen fórmulas mágicas para adelgazar, pero sí hábitos sostenibles que mejoran la salud a largo plazo.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

Puente del Pilar 2025: qué comunidades de España tendrán festivo el 13 de octubre

El verano se alarga en España: la Aemet confirma que el calor dura hasta 20 días más por el cambio climático

El verano se alarga en España: la Aemet confirma que el calor dura hasta 20 días más por el cambio climático

“Me he dado cuenta de que no tengo buena nómina”: el camionero Alex Tensso desata polémica en España con su vídeo viral

“Me he dado cuenta de que no tengo buena nómina”: el camionero Alex Tensso desata polémica en España con su vídeo viral

Un economista español revela la profesión que cobrará entre 5.000 y 6.000 euros al mes por falta de mano de obra

Un economista español revela la profesión que cobrará entre 5.000 y 6.000 euros al mes por falta de mano de obra

Quién es Mar Vallverdú, la joven periodista catalana que entrevistará a Rosalía en su regreso más esperado

Quién es Mar Vallverdú, la joven periodista catalana que entrevistará a Rosalía en su regreso más esperado

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
2

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
3

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
4

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
5

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
6

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Más Noticias
¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Comentarios