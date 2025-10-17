Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

El dato, tan revelador como preocupante, confirma la fuerza de un discurso que promete adelgazar sin esfuerzo, sin hambre y en tiempo récord. Y detrás de esa promesa, se esconden prácticas que pueden tener consecuencias graves para la salud. “En general, estos estilos de alimentación se popularizan en las redes sociales, porque prometen grandes resultados de pérdida de peso de manera fácil y rápida. Esto se une a que la población concibe que, para lograr una estética concreta, hay que hacer cosas muy complicadas o extravagantes”, explica Felipe Baier, tesorero del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa).