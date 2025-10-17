La ruta literaria de Barcelona que revive el espíritu del Boom Latinoamericano

El itinerario —de unas dos horas— parte del Moll de les Drassanes y se adentra por Ciutat Vella y el Poble-sec, con paradas en lugares emblemáticos frecuentados por los escritores: el Bar Glaciar, el Pastís, El Molino y restaurantes históricos como Amaya, Los Caracoles o Casa Leopoldo. No se trata de un simple paseo turístico, sino de un mapa de complicidades literarias que conecta los espacios de la ciudad con los procesos creativos de una generación que transformó la narrativa universal.