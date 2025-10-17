La ruta literaria de Barcelona que revive el espíritu del Boom Latinoamericano

Barcelona fue mucho más que un refugio para escritores latinoamericanos: fue el epicentro secreto de una revolución literaria que cambió para siempre la forma de contar historias. En los años 60 y 70, la ciudad se convirtió en el escenario del Boom Latinoamericano, aquel movimiento que llevó a las letras hispanoamericanas a conquistar el mundo con nombres como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar o José Donoso.
Hoy, esa historia puede revivirse gracias a la ruta literaria del Boom Latinoamericano, una propuesta impulsada por Casa Amèrica Catalunya que invita a recorrer los escenarios donde convivieron las ideas, las amistades y también las rivalidades de aquellos años dorados.
El itinerario —de unas dos horas— parte del Moll de les Drassanes y se adentra por Ciutat Vella y el Poble-sec, con paradas en lugares emblemáticos frecuentados por los escritores: el Bar Glaciar, el Pastís, El Molino y restaurantes históricos como Amaya, Los Caracoles o Casa Leopoldo. No se trata de un simple paseo turístico, sino de un mapa de complicidades literarias que conecta los espacios de la ciudad con los procesos creativos de una generación que transformó la narrativa universal.
La ruta también rinde homenaje a la legendaria agente literaria Carmen Balcells, figura clave en la proyección internacional de estos autores, y a la tradición editorial barcelonesa, una herencia que llevó a la UNESCO a incluir a la ciudad, en 2015, dentro de su Red de Ciudades Literarias.
Aunque no hay sesiones programadas para 2025, los interesados pueden realizar el recorrido por su cuenta, tomando como guía los puntos señalados y el eje Drassanes–Ciutat Vella–Poble-sec. La iniciativa cuenta con la colaboración de Biblioteques de Barcelona, ConèixerBCN y Órbita BCN, y su valor no es solo patrimonial, sino también periodístico y de memoria viva: permite seguir los pasos de quienes, desde las calles de Barcelona, inventaron nuevas formas de narrar el mundo.
Así, la Ruta del Boom Latinoamericano mantiene intacta su vigencia. Medio siglo después, sigue siendo un viaje por la ciudad que ayudó a multiplicar lectores, cruzar océanos y convertir las conversaciones de barra en literatura universal.