Revuelo en Valparaíso: Mon Laferte grabó escenas de su nuevo álbum en la Quinta Región

La noche del martes, la reconocida cantante Mon Laferte fue vista grabando un videoclip en la emblemática avenida Altamirano, uno de los lugares más icónicos de Valparaíso.
En las imágenes que circulan en redes, se puede observar a la artista rodeada de cámaras, luces y un amplio equipo técnico, mientras realiza escenas frente al mar, captando la atención de los transeúntes y seguidores.
El registro fue compartido inicialmente por Alerta Noticias Valparaíso y rápidamente comenzó a viralizarse entre los fanáticos, quienes celebran el regreso de Mon Laferte a su país natal.
De acuerdo con fuentes cercanas, la grabación corresponde a la promoción de su nuevo álbum, cuyo lanzamiento está programado para el 24 de octubre, consignó Radio ADN.
La cantante, que recientemente participó en el Ruidosa Fest, habría aprovechado su estadía en Chile para filmar este videoclip en distintos puntos de la ciudad puerto, manteniendo el estilo visual que la ha posicionado a nivel internacional.