Triple empate y la decisión final del público: quién fue el segundo eliminado de “Fiebre de Baile”

Como en la eliminación anterior, la decisión final quedó en manos del público. Con apenas un 3% de los votos, Luis 'Mellow' Jara se convirtió en el segundo eliminado de la edición. "Estoy triste. Estas últimas semanas han sido las más felices de mi vida… aquí conocí a gente increíble. Me voy con la satisfacción de haberlo dado todo", expresó visiblemente emocionado. Diana Bolocco lo despidió con palabras de aliento y recordó que aún habrá oportunidades en el repechaje.