Triple empate y la decisión final del público: quién fue el segundo eliminado de “Fiebre de Baile”

La segunda eliminación de Fiebre de Baile tuvo lugar anoche por las pantallas de Chilevisión. En el capítulo anterior, los ganadores de los duelos compitieron para definir al inmune de la semana, quedándose María José Quiroz con el título de mejor de esa ronda. Esta vez, le correspondió a los perdedores jugarse su revancha en la pista para mantenerse en competencia.
Los bailarines de la jornada fueron Faloon Larraguibel, Esteban Paredes, Pastelito, Raimundo Cerda, Luis "Mellow" Jara, Michelle Carvalho y Raquel Castillo. Todos recibieron la evaluación del jurado, salvo Raquel Argandoña, cuyas notas permanecieron en secreto hasta el cierre del episodio.
En medio de la tensión, Diana Bolocco anunció que la votación del público permitiría que uno de los concursantes evitara la zona de riesgo. El beneficiado fue Esteban Paredes, quien aseguró una nueva semana gracias al apoyo de los televidentes.
Posteriormente, la animadora reveló las calificaciones secretas de Raquel, determinando quién sería el segundo eliminado. Los promedios finales mostraron un triple empate en el puntaje más bajo: Carvalho, Castillo y Jara, todos con 31 puntos.
Como en la eliminación anterior, la decisión final quedó en manos del público. Con apenas un 3% de los votos, Luis 'Mellow' Jara se convirtió en el segundo eliminado de la edición. "Estoy triste. Estas últimas semanas han sido las más felices de mi vida… aquí conocí a gente increíble. Me voy con la satisfacción de haberlo dado todo", expresó visiblemente emocionado. Diana Bolocco lo despidió con palabras de aliento y recordó que aún habrá oportunidades en el repechaje.
Reproches, polémica y una eliminación inesperada en Fiebre de Baile
Más tarde, Mellow participó en El Var, donde, más tranquilo, cuestionó la forma en que se produjo su eliminación, apuntando especialmente a la votación de Raquel Argandoña.
"No creo ser el peor, pero quizás no era el que más les daba jugo; quizá por eso fue la decisión", comentó. Luego agregó: "Lo encuentro injusto, polémico y estoy decepcionadísimo, no de la gente, sino de quienes toman estas decisiones arriba, no le encuentro otra explicación".
Finalmente, criticó la evaluación de Argandoña: "Encuentro injusto que fue un empate inducido, porque durante mi presentación, Raquel solo tuvo flores, me evaluó bien todo el rato y después sale con esto. Permíteme dudar un poco", concluyó con frustración.