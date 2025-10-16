Secciones
VIDEO. Arenita recordó el origen de su enemistad con Faloon Larraguibel y la trató de "mala persona"

En el tercer capítulo de "El Internado", el nuevo reality de Mega, la participante no dudó en lanzar duras críticas contra su ex compañera.

Hace 2 Hs

Natalia Rodríguez, conocida popularmente como Arenita, volvió a referirse a su antiguo conflicto con Faloon Larraguibel durante un reciente episodio del reality “El Internado” (Mega), donde no dudó en expresar su opinión sin filtros sobre la animadora.

La influencer revivió sus viejas disputas del programa “Yingo”, espacio juvenil en el que compartió pantalla con Karol Lucero y la propia Larraguibel, con quienes protagonizó uno de los triángulos amorosos más recordados de la televisión chilena.

Durante la conversación, Luis Sandoval relató a Laura Bozzo los detalles de aquella historia que marcó a los tres involucrados. “Ella pololeaba con alguien y le quitaron el pololo”, explicó el periodista ante los demás participantes.

Sandoval profundizó en su relato señalando que Natalia “trabajaba en un programa muy famoso, donde era la protagonista junto a su pareja, quien ingresó gracias a ella, porque no era conocido”.

“Ella lo hace famoso y, de un momento a otro, llega una rubia despampanante llamada Faloon, que dice ‘a mí me gusta Karol Dance y voy a pololear con él’. Desde ese momento no paró hasta que consiguió quedarse con el pololo de Arenita”, añadió el comunicador.

Las explosivas palabras de Arenita y el consejo de Laura Bozzo

Al escuchar la historia, Arenita no dudó en reafirmar su visión sobre lo ocurrido y lanzó una fuerte crítica hacia su excompañera. “Ella (Faloon) llegó a eso, era su intención. Era muy burlesca, es muy mala persona ella, muy mala persona”, expresó con contundencia.

Por su parte, Bozzo también dio su opinión sobre el episodio y sorprendió con un particular consejo para Rodríguez. “Tú lo que deberías hacer es darle gracias a esa mujer que te libró de ese hijo de p... que si no te la hizo con ella, te la iba a hacer con otra”, sentenció la conductora peruana.

