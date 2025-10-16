Secciones
Bono por Hijo: ¿cuánto cobrarán las beneficiarias a partir de enero de 2026 en Chile?

La ayuda experimentará un ajuste al alza, lo que permitirá que su monto aumente desde los actuales $952.200, cifra determinada a través de la fórmula establecida por ley.

El Bono por Hijo es uno de los beneficios más importantes destinados a mejorar las pensiones de las mujeres chilenas. Está dirigido a madres biológicas y adoptivas, y se entrega por cada hijo o hija, con el propósito de aumentar los ingresos al momento de la jubilación.

A diferencia de otros aportes, no se entrega en el momento del nacimiento, sino que se va acumulando con rentabilidad a lo largo de los años. Las beneficiarias pueden acceder al dinero una vez que cumplen 65 años y se pensionan.

En los próximos meses, este bono experimentará un ajuste al alza, lo que permitirá que su monto aumente desde los actuales $952.200, cifra determinada a través de la fórmula establecida por ley.

Nuevo monto del Bono por Hijo desde 2026

El cálculo del bono varía según la fecha de nacimiento del hijo:

- Si nació antes del 1 de julio de 2009, el monto corresponde al salario mínimo vigente en esa fecha, es decir, $165.000.

- Si nació después del 1 de julio de 2009, equivale al 10% de 18 sueldos mínimos vigentes durante el mes del nacimiento.

Actualmente, el ingreso mínimo en Chile es de $529.000, por lo que las madres que tengan hijos entre mayo y diciembre de 2025 y cumplan los requisitos, acumularán $952.200 por cada hijo como base para su rentabilidad futura.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, este monto aumentará debido al nuevo ingreso mínimo mensual, que será de $539.000 para trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años.

De esta manera, el nuevo monto base del Bono por Hijo será de $970.200 por cada hijo, cifra que se capitalizará en la cuenta individual de las madres que se conviertan en mamás desde enero del próximo año.

