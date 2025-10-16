Secciones
De la lluvia al calor extremo: anticipan temperaturas que superarán los 30°C este fin de semana en Santiago

Según los datos de la DMC, la ola de calor comenzará a sentirse desde este jueves y se extenderá hasta el domingo. ¿Cómo cuidarse?

Hace 2 Hs

Santiago de Chile enfrentará un nuevo episodio de calor extremo durante los próximos días, con temperaturas que podrían alcanzar los 32°C, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El fenómeno se produce tras un brusco cambio de condiciones climáticas, ya que el pasado miércoles 15 de octubre se registraron lloviznas en distintos sectores de la Región Metropolitana.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, la ola de calor comenzará a sentirse desde este jueves 16, jornada en la que se esperan máximas de hasta 27°C.

El tiempo en Chile: ¿qué se espera para este fin de semana en la capital?

El viernes 17 de octubre, las temperaturas continuarán en ascenso y se proyectan picos de 30 grados, alcanzando los 31°C en comunas como Colina y Quilicura.

Finalmente, el sábado 18 se anticipa como el día más caluroso de la semana, con hasta 31 grados en Santiago y 32°C en otras zonas del área metropolitana.

¿Cuáles son los cuidados que hay que tener ante las altas temperaturas?

Las altas temperaturas pueden representar un serio riesgo para la salud. La exposición prolongada al sol o a ambientes calurosos puede provocar deshidratación, golpes de calor y otros problemas que afectan especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante este panorama, es fundamental adoptar medidas preventivas para cuidar el cuerpo y evitar complicaciones: 

- Beber más líquidos de lo habitual para mantenerse hidratado/a. Evitar líquidos azucarados, bebidas gaseosas y bebidas energéticas.

- Dejar un vaso de agua en su velador y si despierta, hidrátese.

- Enfriar el hogar abriendo todas las ventanas durante la noche y temprano por la mañana y cerrándolas durante el día.

- Mantener persianas y toldos abajo, y cerrar las ventanas que reciben calor durante el día, abriéndolas durante la noche cuando las temperaturas disminuyen.

- Preferir los espacios más fríos del hogar, especialmente para dormir.

- Procurar pasar al menos dos a tres horas cada día en lugares fríos. Pueden ser espacios con aire acondicionado como centros comerciales o edificios públicos, si es que no se encuentran disponibles en el hogar.

- Al hacer actividad física, preferir horarios más frescos, como las mañanas antes de las siete horas y después del atardecer.

- Nunca dejar a los niños y niñas solos en un auto estacionado, aunque tenga las ventanas abiertas y se encuentre a la sombra. Verificar que no quede nadie dentro del auto al bajarse y cerrarlo.

- Usar ropa ligera, suelta, de colores claros; así como calzado ligero y suelto que permita la ventilación.

- Usar gorro que proteja del contacto directo con el sol y anteojos con filtro de protección solar.

- Utilizar bloqueador solar con FPS al menos 30, reaplicar cada dos horas. Las quemaduras solares aumentan la deshidratación y, por lo tanto, el riesgo de enfermedades relacionadas al calor.

- Tomar duchas frías o ponerse toallas o ropa mojadas en agua fría, ya que, si la temperatura ambiental sobrepasa los 35°C, los ventiladores no previenen las enfermedades relacionadas al calor.

- Evitar comidas calientes y pesadas.

- Comer comidas fraccionadas y tomar abundante agua y líquidos no azucarados.

- Solicitar ayuda al presentar mareos, debilidad, ansiedad, sed o cefaleas intensas o espasmos musculares dolorosos.

