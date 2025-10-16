De la lluvia al calor extremo: anticipan temperaturas que superarán los 30°C este fin de semana en Santiago

Las altas temperaturas pueden representar un serio riesgo para la salud. La exposición prolongada al sol o a ambientes calurosos puede provocar deshidratación, golpes de calor y otros problemas que afectan especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante este panorama, es fundamental adoptar medidas preventivas para cuidar el cuerpo y evitar complicaciones: