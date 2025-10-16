Quién es Mar Vallverdú, la joven periodista catalana que entrevistará a Rosalía en su regreso más esperado

“¿Qué haces aquí?”, le pregunta Mar Vallverdú a Rosalía mientras ambas están tumbadas en la cama. Así arranca la entrevista más esperada del momento, que se estrenará este jueves a las 19 horas en Radio Noia, el video pódcast de Radio Primavera Sound que, gracias a la presencia de la artista catalana, ya se ha convertido en fenómeno viral.
En lugar de optar por los grandes medios nacionales, Rosalía ha decidido hablar en catalán y hacerlo en un espacio independiente y de nicho, fiel a su estilo de sorprender con cada movimiento. La entrevista podrá verse en el canal de YouTube de Radio Noia y escucharse en Spotify, y las expectativas son máximas: ¿revelará la fecha de salida de su nuevo disco? ¿Adelantará algún detalle del álbum?
Según los avances publicados, la conversación entre Vallverdú y Rosalía será íntima, divertida y espontánea. En redes sociales, la periodista compartió una imagen junto a la cantante y un breve vídeo donde, entre risas, confiesa: “Si me veis temblar, no lo habéis visto”.
La comunicadora que conquistó el universo digital en catalán
Pero, ¿quién es Mar Vallverdú, la joven que ha logrado sentar a Rosalía frente a su micrófono? En pocos años, esta periodista se ha convertido en una de las voces más singulares de la comunicación cultural digital en catalán.
Vallverdú trabaja desde hace seis años en Primavera Sound, donde actualmente presenta el pódcast Radio Noia, un espacio semanal sobre cultura digital, tendencias y fenómenos de internet que se emite en YouTube, Spotify y Twitch. Además, coordina entrevistas con los artistas que participan en los festivales de Primavera Sound y conduce los Concert Reviews en la plataforma SMusic.
Su estilo, que combina análisis riguroso y tono cercano, le ha permitido conectar con una audiencia joven, creativa y diversa. Además, mantiene una newsletter en Substack, colabora en La Manchester (3Cat) dentro de la sección La Turra, y fue redactora de la edición española de Time Out, donde escribió sobre cultura digital y tendencias.
Formación y visión cultural
Formada en Humanidades y Periodismo en la Universitat Pompeu Fabra, Vallverdú completó parte de sus estudios en la University of Sydney, experiencia que le aportó una mirada global y un enfoque transversal sobre la cultura contemporánea.
Esa mezcla de curiosidad intelectual y sensibilidad artística la ha convertido en una entrevistadora diferente, capaz de dialogar con artistas de tú a tú, sin filtros ni pretensiones.
Por eso no sorprende que Rosalía —fiel a su instinto y a su tierra— la haya elegido para conceder su primera entrevista antes del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. “¿Por qué no? Claro que sí. P’alante”, responde la cantante en el avance del encuentro, dejando claro que esta charla será mucho más que una simple entrevista: será un reencuentro entre dos referentes de la nueva cultura catalana.
Un fenómeno viral antes de emitirse
El anuncio del encuentro ha disparado las búsquedas en redes y en Google. Miles de fans esperan el estreno de Radio Noia x Rosalía, una conversación que promete convertirse en uno de los momentos mediáticos del año en España.
Con su estilo natural y su apuesta por lo local, Mar Vallverdú se consolida como una figura clave en el nuevo periodismo cultural, mientras Rosalía vuelve a demostrar que no necesita grandes focos para brillar: le basta una cama, una cámara y una buena conversación.