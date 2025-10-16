Quién es Mar Vallverdú, la joven periodista catalana que entrevistará a Rosalía en su regreso más esperado

Por eso no sorprende que Rosalía —fiel a su instinto y a su tierra— la haya elegido para conceder su primera entrevista antes del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. “¿Por qué no? Claro que sí. P’alante”, responde la cantante en el avance del encuentro, dejando claro que esta charla será mucho más que una simple entrevista: será un reencuentro entre dos referentes de la nueva cultura catalana.