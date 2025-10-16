RTVE invertirá 11 millones al año en su nuevo canal en catalán: La 2Cat

Radiotelevisión Española (RTVE) ha puesto en marcha uno de sus proyectos más ambiciosos -y también más debatidos- de los últimos años: La 2Cat, su nuevo canal con contenidos mayoritariamente en catalán, que acaba de estrenarse esta semana.
Según una reciente respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por Vox, RTVE destinará 11 millones de euros anuales a este proyecto durante el ejercicio de 2026. El presupuesto se dirigirá a una “programación generalista”, con espacios informativos, deportivos y culturales, entre otros, de los cuales al menos el 60% se emitirán en catalán.
El objetivo de la corporación es aumentar progresivamente ese porcentaje en los próximos años, “en función de las posibilidades presupuestarias y de producción en Cataluña”, explicó José Pablo López, presidente de RTVE.
Un proyecto con impacto político
El lanzamiento de La 2Cat ha generado debate en el Congreso. La oposición, especialmente Vox y el Partido Popular, ha vinculado su creación a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y Junts para garantizar mayorías parlamentarias.
Las sospechas crecieron tras las declaraciones de Míriam Nogueras, portavoz de Junts, quien el pasado 29 de enero, en una entrevista con Catalunya Ràdio, reclamó “más dineros” para RTVE en Cataluña. Nogueras argumentó que si la comunidad aporta el 20% del PIB español, debería recibir “el mismo porcentaje del presupuesto” de la radiotelevisión pública.
La dirigente independentista aseguró haber alcanzado un acuerdo con RTVE para acercarse a ese objetivo, aunque no aclaró si el pacto estaba relacionado con el apoyo de su formación al Gobierno durante la renovación del Consejo de Administración de la corporación, el pasado octubre.
RTVE niega injerencias del Gobierno
Desde el entorno de José Pablo López han desmentido cualquier relación política y han recordado que el presidente mantiene reuniones periódicas con los portavoces parlamentarios, entre ellos Nogueras, desde el inicio de su mandato.
En su respuesta parlamentaria, López insistió en que La 2Cat “no es una iniciativa política”, sino un proyecto corporativo “destinado a reforzar la presencia de RTVE en Cataluña y mejorar su competitividad”. Además, destacó que el canal fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Administración de RTVE en marzo de este año, y no en enero, como se había especulado.
A la pregunta directa sobre si había recibido “alguna instrucción del Gobierno para poner en marcha La 2Cat”, López fue tajante: “No”.
La 2Cat: un canal 100% en catalán
El propósito de RTVE es que La 2Cat emita el 100% de sus programas en catalán en el medio plazo. En esta primera etapa, incluirá algunos formatos emblemáticos producidos desde los estudios de Cataluña, como el mítico concurso Saber y Ganar, o el programa Cafè d’idees, presentado por Gemma Nierga.
El canal, dirigido por Oriol Nolis, contará también con rostros conocidos de la televisión catalana como Cristina Villanueva, Marco Chiazza o Jordi Basté.
Con La 2Cat, RTVE busca consolidar su apuesta por la pluralidad lingüística y cultural, una estrategia que, según la corporación, podría replicarse en otras comunidades autónomas con lengua cooficial.