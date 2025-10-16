Secciones
Mundo

El chocolate saludable de Mercadona que todos buscan: tiene 85% de cacao y se agota enseguida

Un producto saludable, intenso y económico que ha conquistado a los consumidores por su sabor y sus beneficios. Su éxito es tal que desaparece rápidamente de las estanterías.

El chocolate saludable de Mercadona que todos buscan: tiene 85% de cacao y se agota enseguida ISTOCK
Hace 2 Hs

Cada vez más personas buscan en su alimentación diaria un equilibrio entre el placer y la salud, y el chocolate no es la excepción. En ese contexto, Mercadona ha vuelto a sorprender a sus clientes con un chocolate premium saludable que está arrasando en ventas: el chocolate negro Hacendado con 85% de cacao.

Su sabor intenso, su perfil nutricional equilibrado y su precio accesible lo han convertido en uno de los productos más demandados del supermercado valenciano. Con un coste de 1,95 euros por tableta de 100 gramos, este chocolate se ha ganado un lugar fijo en las despensas de quienes buscan un capricho dulce compatible con una alimentación saludable.

Un chocolate con alto contenido en cacao y bajo en azúcar

El chocolate Hacendado 85% cacao destaca por su textura firme, su aroma potente y su toque amargo característico, muy apreciado por los amantes del chocolate puro. Al contar con un porcentaje tan elevado de cacao, reduce significativamente la cantidad de azúcar añadida, lo que lo convierte en una alternativa más saludable frente a otros chocolates convencionales.

Esta composición no solo potencia su sabor, sino que también aumenta la presencia de antioxidantes y minerales propios del cacao, aportando beneficios para el organismo dentro de una dieta equilibrada.

Un producto que se agota en tiempo récord

El éxito de este chocolate ha sido inmediato. En numerosos establecimientos, las tabletas vuelan de las estanterías, reflejando la creciente preferencia por productos que combinan calidad, sabor y bienestar. Su mezcla de intensidad y dulzor moderado ha logrado conquistar tanto a los consumidores más golosos como a quienes siguen una alimentación consciente.

La estrategia de Mercadona: placer y salud al alcance de todos

La cadena de supermercados ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, ofreciendo productos que priorizan ingredientes naturales, sostenibilidad y bajo contenido en azúcares añadidos. La gama de chocolates Hacendado es un claro ejemplo: combina altos porcentajes de cacao con precios muy competitivos, acercando la calidad “premium” al consumidor medio.

En el caso del chocolate 85%, Mercadona ha logrado un equilibrio difícil de igualar: un producto nutritivo, delicioso y asequible, ideal tanto para disfrutar en pequeños momentos de placer como para incluir en una dieta equilibrada.

Un referente del “placer consciente”

El chocolate negro Hacendado se ha convertido en un símbolo de la alimentación consciente. Su perfil saludable, unido a los beneficios del cacao —rico en antioxidantes, hierro y magnesio—, lo posiciona como una opción inteligente para cuidar el cuerpo sin renunciar al sabor.

Ya sea como snack saludable o como pequeño placer al final del día, este producto demuestra que es posible disfrutar del chocolate sin excesos ni remordimientos.

Un nuevo éxito de Mercadona

El fenómeno de este chocolate confirma una vez más la capacidad de Mercadona para anticiparse a las demandas del mercado. Con productos como este, la compañía refuerza su imagen como referente en alimentación saludable, ofreciendo calidad, transparencia y precios justos.

El chocolate negro Hacendado 85% cacao no solo es un éxito de ventas: es una tendencia que marca el futuro del consumo responsable. Un pequeño placer que demuestra que lo saludable también puede ser exquisito.

Temas EspañaChocolate
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

España: proponen reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial

España: proponen reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial

Mercadona lanza nuevas ofertas de empleo fijo en almacenes con sueldos de hasta 43.785 euros y plus de nocturnidad

Mercadona lanza nuevas ofertas de empleo fijo en almacenes con sueldos de hasta 43.785 euros y plus de nocturnidad

Fin de etapa en La Voz Kids: Juanra Bonet se despide del programa y El Monaguillo será su sustituto

Fin de etapa en La Voz Kids: Juanra Bonet se despide del programa y El Monaguillo será su sustituto

El glamping que no puedes perderte en Córdoba: lujo, naturaleza y descanso en pleno pinar andaluz

El glamping que no puedes perderte en Córdoba: lujo, naturaleza y descanso en pleno pinar andaluz

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa
1

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales
2

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones
3

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor
4

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes
5

Varones Unidos, manosfera y femicidios: el odio que se propaga en redes

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores
6

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Más Noticias
Leire Martínez rompe el silencio sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez rompe el silencio sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

Piden agravar los cargos contra la influencer Valentina Olguín, acusada de robar los datos fiscales de cinco gobernadores

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias después de una jornada calurosa

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Estados Unidos anuncia que duplica la ayuda y esperan que el swap se active antes de las elecciones

Planteos cruzados por autos compactados en el municipio capitalino

Planteos cruzados por autos compactados en el municipio capitalino

La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”

La Justicia decide si imputará a Sosa, del barrio privado “Las Pirámides”

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Robo de agua: agravan la acusación contra el citricultor

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Caso Vélez: las bancarias se movilizarán por una audiencia en tribunales

Comentarios