El chocolate saludable de Mercadona que todos buscan: tiene 85% de cacao y se agota enseguida

Cada vez más personas buscan en su alimentación diaria un equilibrio entre el placer y la salud, y el chocolate no es la excepción. En ese contexto, Mercadona ha vuelto a sorprender a sus clientes con un chocolate premium saludable que está arrasando en ventas: el chocolate negro Hacendado con 85% de cacao.
Su sabor intenso, su perfil nutricional equilibrado y su precio accesible lo han convertido en uno de los productos más demandados del supermercado valenciano. Con un coste de 1,95 euros por tableta de 100 gramos, este chocolate se ha ganado un lugar fijo en las despensas de quienes buscan un capricho dulce compatible con una alimentación saludable.
Un chocolate con alto contenido en cacao y bajo en azúcar
El chocolate Hacendado 85% cacao destaca por su textura firme, su aroma potente y su toque amargo característico, muy apreciado por los amantes del chocolate puro. Al contar con un porcentaje tan elevado de cacao, reduce significativamente la cantidad de azúcar añadida, lo que lo convierte en una alternativa más saludable frente a otros chocolates convencionales.
Esta composición no solo potencia su sabor, sino que también aumenta la presencia de antioxidantes y minerales propios del cacao, aportando beneficios para el organismo dentro de una dieta equilibrada.
Un producto que se agota en tiempo récord
El éxito de este chocolate ha sido inmediato. En numerosos establecimientos, las tabletas vuelan de las estanterías, reflejando la creciente preferencia por productos que combinan calidad, sabor y bienestar. Su mezcla de intensidad y dulzor moderado ha logrado conquistar tanto a los consumidores más golosos como a quienes siguen una alimentación consciente.
La estrategia de Mercadona: placer y salud al alcance de todos
La cadena de supermercados ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, ofreciendo productos que priorizan ingredientes naturales, sostenibilidad y bajo contenido en azúcares añadidos. La gama de chocolates Hacendado es un claro ejemplo: combina altos porcentajes de cacao con precios muy competitivos, acercando la calidad “premium” al consumidor medio.
En el caso del chocolate 85%, Mercadona ha logrado un equilibrio difícil de igualar: un producto nutritivo, delicioso y asequible, ideal tanto para disfrutar en pequeños momentos de placer como para incluir en una dieta equilibrada.
Un referente del “placer consciente”
El chocolate negro Hacendado se ha convertido en un símbolo de la alimentación consciente. Su perfil saludable, unido a los beneficios del cacao —rico en antioxidantes, hierro y magnesio—, lo posiciona como una opción inteligente para cuidar el cuerpo sin renunciar al sabor.
Ya sea como snack saludable o como pequeño placer al final del día, este producto demuestra que es posible disfrutar del chocolate sin excesos ni remordimientos.
Un nuevo éxito de Mercadona
El fenómeno de este chocolate confirma una vez más la capacidad de Mercadona para anticiparse a las demandas del mercado. Con productos como este, la compañía refuerza su imagen como referente en alimentación saludable, ofreciendo calidad, transparencia y precios justos.
El chocolate negro Hacendado 85% cacao no solo es un éxito de ventas: es una tendencia que marca el futuro del consumo responsable. Un pequeño placer que demuestra que lo saludable también puede ser exquisito.