Esta es la mejor agua embotellada del mercado en España, según la OCU

El agua es un recurso esencial para el bienestar del cuerpo humano, y aunque en España la mayoría de los hogares cuentan con acceso a agua potable de calidad, cada vez son más las personas que optan por consumir agua embotellada. Frente a la enorme variedad disponible en los supermercados, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un completo informe para determinar cuál es la mejor agua embotellada del mercado y qué factores marcan la diferencia entre unas y otras.
Un estudio con más de 90 marcas analizadas
La OCU analizó 91 variedades de aguas embotelladas, de las cuales 69 eran sin gas y 22 con gas, disponibles en grandes superficies como Carrefour, Alcampo, Dia, Mercadona, El Corte Inglés y otras cadenas distribuidas en nueve ciudades españolas.
El estudio evaluó distintos parámetros:
- Precio por litro.
- Composición mineral.
- Lugar de extracción del manantial.
- Condiciones de envasado y conservación.
Los resultados evidencian importantes diferencias de calidad y coste entre marcas, lo que permite identificar las opciones con mejor equilibrio entre pureza, sabor y precio.
La mejor
Entre todas las marcas analizadas, el estudio destaca una clara ganadora: Fontecabras de La Majuela, considerada por la OCU la mejor agua embotellada del mercado español.
El informe resalta su excelente relación calidad-precio, con un coste de solo 0,13 euros por litro, y un equilibrio óptimo en composición mineral y sabor.
Además, la OCU señala que las aguas sin gas de marcas blancas son, en general, la opción más económica y competitiva, con un precio medio de 0,42 euros por litro, frente a los 0,87 euros/litro de las marcas comerciales.
En cuanto a las aguas con gas, el estudio determina que son un 67% más caras de media, aunque en muchos casos ofrecen propiedades minerales diferentes que pueden resultar beneficiosas para algunos consumidores.
Diferencias regionales en el precio del agua
El informe de la OCU también detecta variaciones significativas de precios según la región.
Málaga y Sevilla son las provincias con el agua embotellada más barata.
Madrid y Valencia registran los precios más altos.
Esto se debe, principalmente, a la proximidad de los manantiales de origen: las aguas locales suelen tener un menor coste y menor huella ambiental, mientras que las aguas importadas o de origen exclusivo son más caras debido al transporte y a su carácter comercial más limitado.
Consejos de la OCU para elegir agua embotellada
La Organización de Consumidores y Usuarios ofrece una serie de recomendaciones prácticas para elegir bien el agua embotellada y fomentar un consumo más sostenible:
- Optar por aguas locales para reducir el impacto ambiental.
- Comprar envases de gran formato, más económicos y con menos residuos plásticos.
- Revisar siempre la etiqueta para comprobar el origen y la composición.
- Evitar botellas expuestas al sol o al calor, ya que pueden alterar las propiedades del envase y del agua.
Consumo responsable y sostenibilidad
La OCU también recuerda que, siempre que la calidad del suministro lo permita, es preferible consumir agua del grifo, una opción más económica y ecológica. En caso de elegir agua embotellada, se recomienda reciclar los envases y priorizar las marcas que apuesten por materiales reciclables o reutilizables.
Con este estudio, la OCU busca ayudar a los consumidores españoles a tomar decisiones informadas, promoviendo una hidratación segura, asequible y respetuosa con el medio ambiente.