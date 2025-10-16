Esta es la mejor agua embotellada del mercado en España, según la OCU

El agua es un recurso esencial para el bienestar del cuerpo humano, y aunque en España la mayoría de los hogares cuentan con acceso a agua potable de calidad, cada vez son más las personas que optan por consumir agua embotellada. Frente a la enorme variedad disponible en los supermercados, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un completo informe para determinar cuál es la mejor agua embotellada del mercado y qué factores marcan la diferencia entre unas y otras.