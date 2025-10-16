El castillo que debes visitar en Ávila: una joya medieval que domina el barranco de las Cinco Villas

La fortaleza contaba con dos plantas: la inferior, destinada a las dependencias de servicio y almacenamiento, y la superior, a las estancias señoriales. El acceso actual, una portada renacentista, reemplazó al antiguo puente levadizo durante las reformas del siglo XVI. A día de hoy, el edificio mantiene un buen estado de conservación, y todavía se pueden contemplar los restos del patio de armas, las escaleras interiores y las bóvedas de las torres, que evocan el esplendor de tiempos pasados.