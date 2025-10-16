El castillo que debes visitar en Ávila: una joya medieval que domina el barranco de las Cinco Villas

En pleno corazón del valle del Tiétar, entre montañas que parecen esculpidas por el tiempo, se alza una fortaleza que fue símbolo de poder y refugio de nobles. El Castillo de Mombeltrán, también conocido como Castillo de los Duques de Alburquerque, domina con majestuosidad el Barranco de las Cinco Villas, ofreciendo una panorámica inolvidable del sur de Ávila y de la imponente Sierra de Gredos.
Mandado construir por don Beltrán de la Cueva a mediados del siglo XV, el castillo fue una pieza clave en la defensa y control de esta zona estratégica de Castilla. Las obras se desarrollaron entre 1462 y 1474, y según los historiadores, pudieron estar dirigidas por Juan Guas, el prestigioso arquitecto responsable de otras fortalezas emblemáticas como Belmonte y Manzanares el Real.
Un emblema del poder nobiliario abulense
El Castillo de Mombeltrán fue durante siglos residencia de los duques de Alburquerque, una de las familias más influyentes de la nobleza castellana. Su planta cuadrada con torreones cilíndricos en las esquinas y una barbacana exterior evidencian su carácter defensivo, aunque los detalles ornamentales anticipan el gusto renacentista que comenzaba a imponerse en la época.
La fortaleza contaba con dos plantas: la inferior, destinada a las dependencias de servicio y almacenamiento, y la superior, a las estancias señoriales. El acceso actual, una portada renacentista, reemplazó al antiguo puente levadizo durante las reformas del siglo XVI. A día de hoy, el edificio mantiene un buen estado de conservación, y todavía se pueden contemplar los restos del patio de armas, las escaleras interiores y las bóvedas de las torres, que evocan el esplendor de tiempos pasados.
Historia, naturaleza y vistas inigualables
Declarado Bien de Interés Cultural en 1949, el Castillo de Mombeltrán es una de las joyas históricas mejor conservadas de la provincia de Ávila y un destino imprescindible para los amantes de la arquitectura medieval. Desde sus murallas se obtienen algunas de las vistas más espectaculares del Barranco de las Cinco Villas, una zona donde el senderismo, la fotografía y el turismo cultural encuentran un equilibrio perfecto entre naturaleza y legado histórico.
Visitar esta fortaleza es adentrarse en la historia viva de Castilla y León: un lugar donde las piedras guardan secretos de linajes antiguos, donde la piedra granítica de Gredos se mezcla con el verdor de los valles y donde cada torre cuenta una historia de poder, defensa y belleza.
El Castillo de Mombeltrán no es solo un monumento: es una experiencia sensorial que combina patrimonio, paisaje y memoria, y una parada obligatoria para quienes buscan descubrir los rincones más auténticos y fascinantes de Ávila.
-️ Dónde está: Mombeltrán se encuentra al sur de la provincia de Ávila, en pleno Valle del Tiétar, a poco más de dos horas de Madrid.
- Qué ver: el castillo, el casco histórico del pueblo, y las rutas naturales que recorren el barranco de las Cinco Villas.
- Ideal para: amantes de la historia, el senderismo y la fotografía.
Una escapada perfecta para descubrir cómo la historia y la naturaleza se dan la mano en uno de los paisajes más imponentes de la Sierra de Gredos.