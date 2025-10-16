Madrid celebra el Día del Tren con paseos gratuitos, teatro infantil y ‘food trucks’ en el Museo del Ferrocarril

El próximo 25 de octubre, el Museo del Ferrocarril de Madrid vivirá una de sus jornadas más esperadas del año: el Día del Tren, una celebración gratuita que rinde homenaje al nacimiento del primer ferrocarril peninsular -la línea Barcelona–Mataró, inaugurada en 1848- y que cada año atrae a miles de visitantes.
Bajo la impresionante cubierta de hierro y cristal de la antigua estación de Delicias, el público podrá disfrutar entre las 10:00 y las 19:00 horas de una completa programación que combina historia, ocio y cultura. Habrá visitas guiadas, paseos en trenes históricos, teatro infantil, exposiciones fotográficas, música en vivo y un área gastronómica con food trucks, que convertirán el recinto en una auténtica fiesta del ferrocarril.
Entre las propuestas más destacadas figura la posibilidad de subirse al automotor 9121 “Zaragoza” para realizar un breve viaje por las vías exteriores del museo, o recorrer el Tren de Jardín del Círculo Madrileño Ferroviario, pensado especialmente para los más pequeños. También habrá teatro musical infantil, ideal para disfrutar en familia, y múltiples espacios donde reponer fuerzas entre locomotoras centenarias y aromas de comida callejera.
Un recorrido por la historia del tren
Durante la jornada, los visitantes podrán acceder libremente a la exposición permanente, una de las más completas de España, y explorar vagones y locomotoras históricas que normalmente permanecen cerradas al público. Además, el museo ofrecerá visitas guiadas centradas en la historia de la estación de Delicias, uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio industrial madrileño.
El modelismo ferroviario también será protagonista. Las asociaciones Forotrenes y Amigos del Ferrocarril de Madrid presentarán maquetas y módulos, entre ellos Territorio ferroviario. La magia del tren, considerada la mayor maqueta ferroviaria de España, creada por el CEDEX en 1998 para conmemorar el 150 aniversario del ferrocarril nacional.
Quienes recorran el museo también podrán visitar una exposición fotográfica dedicada al rodaje de Doctor Zhivago, con imágenes inéditas tomadas en la propia estación de Delicias y en otras localizaciones madrileñas.
Renfe abre sus talleres en toda España
Como parte de la conmemoración, Renfe celebrará el 26 de octubre una jornada de puertas abiertas en sus talleres de Valladolid, León, Valencia, El Berrón (Asturias), Madrid, Málaga, Sevilla y Vilanova i la Geltrú, de 10:00 a 14:00 horas. Será una oportunidad única para conocer cómo se revisan, reparan y preparan los trenes que circulan a diario por la red ferroviaria española.
Sorteos y actividades especiales
Los asistentes que reserven su entrada a través de Eventbrite participarán automáticamente en el sorteo de un viaje a bordo del Tren de la Fresa, que partirá el 2 de noviembre e incluirá visita a una bodega, degustación, concierto y paseo por jardines históricos. El sorteo se realizará el 27 de octubre a las 15:00 horas.
El Museo del Ferrocarril está ubicado en el paseo de las Delicias, 61, con fácil acceso en Metro (línea 3, estación Delicias), Cercanías (líneas C1 y C10) y varias líneas de autobuses de la EMT. La entrada será libre durante toda la jornada, sin necesidad de reserva, aunque registrarse otorga la posibilidad de participar en el sorteo.
Con esta celebración, el Museo reafirma su papel como guardían de la memoria ferroviaria española, ofreciendo una experiencia única que une historia, cultura y entretenimiento. Una cita imprescindible para quienes deseen revivir la magia de los viajes en tren de antaño… y descubrir cómo este medio de transporte cambió el rumbo del país.