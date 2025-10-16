Madrid celebra el Día del Tren con paseos gratuitos, teatro infantil y ‘food trucks’ en el Museo del Ferrocarril

Entre las propuestas más destacadas figura la posibilidad de subirse al automotor 9121 “Zaragoza” para realizar un breve viaje por las vías exteriores del museo, o recorrer el Tren de Jardín del Círculo Madrileño Ferroviario, pensado especialmente para los más pequeños. También habrá teatro musical infantil, ideal para disfrutar en familia, y múltiples espacios donde reponer fuerzas entre locomotoras centenarias y aromas de comida callejera.