La dura historia de María Jesús, la mujer más baja de España con 97 centímetros

Pese a su discapacidad, ha logrado estudiar tres carreras y casarse dos veces, aunque reconoce que su día a día no es sencillo.

Hace 2 Hs

María Jesús, conocida recientemente tras su paso por el programa Y ahora Sonsoles (Antena 3), ha conmovido a la audiencia al compartir su historia de vida. Con tan solo 97 centímetros de altura, es reconocida como la mujer más baja de España, una condición que ha marcado su existencia desde el nacimiento, pero que no le ha impedido perseguir sus sueños.

Según relató en el programa, nació pesando apenas un kilo, y su madre descubrió que tenía una discapacidad a los seis meses de embarazo, en una época en la que “no había tantos avances médicos”. Aunque los doctores nunca pudieron determinar con exactitud la causa, algunos apuntaron a una gripe sufrida por su madre durante el embarazo o a un tratamiento contra el mareo como posibles factores.

A pesar de las dificultades, María Jesús ha demostrado una determinación admirable: ha cursado tres carreras universitarias y se ha casado en dos ocasiones. Actualmente vive junto a su marido, Cristian, quien mide 1,84 metros. “La casa está adaptada a mi altura —contó—, porque para él es más fácil agacharse que para mí alcanzar las cosas”.

Sin embargo, la joven reconoce que su día a día sigue lleno de obstáculos. “Necesito ayuda para muchas cosas”, confesó. “Por ejemplo, los cajeros automáticos no están adaptados y me veo obligada a pedir ayuda. Con las tecnologías que tenemos, eso no debería pasar”.

A lo largo de su vida, María Jesús ha tenido que enfrentarse también a comentarios y miradas críticas por su aspecto físico. Pero lejos de rendirse, su testimonio se ha convertido en un ejemplo de superación, independencia y optimismo, recordando que, incluso en un mundo poco preparado para la diversidad, la voluntad puede más que las barreras.

