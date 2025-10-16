Una española que vive en Argentina contesta la pregunta que todos sus compatriotas le hacen: ¿Es inseguro Buenos Aires?

A pesar de ello, coincide con Ferrari en que es posible disfrutar la ciudad si se toman recaudos: “Es importante tener ciertas precauciones, ser precavido y conocer de antemano cuáles son los principales peligros de la ciudad porteña. Y con eso estás listo para disfrutar de una de las ciudades que más me gustan del mundo y que sin lugar a dudas no te decepcionará”.