Cuánto cobra una monja en España

El salario de los religiosos siempre ha despertado curiosidad entre los fieles y los usuarios de redes sociales. Hace unos días, el sacerdote Gonzalo Portillo revelaba que los curas en España cobran un sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2025 es de 1.184 euros en 14 pagas o 1.381 euros en 12 pagas.