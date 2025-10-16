Cuánto cobra una monja en España

El salario de los religiosos siempre ha despertado curiosidad entre los fieles y los usuarios de redes sociales. Hace unos días, el sacerdote Gonzalo Portillo revelaba que los curas en España cobran un sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2025 es de 1.184 euros en 14 pagas o 1.381 euros en 12 pagas.
Ahora, la pregunta ha girado hacia el otro lado del convento: ¿cuánto gana una monja?
La respuesta ha llegado de la mano de Sor Marta, una religiosa de la Orden Benedictina muy activa en TikTok, donde acumula miles de seguidores bajo el usuario @sormarta.osb.
En su último vídeo, responde sin rodeos a una pregunta directa de una seguidora: “¿Cobráis sueldo las monjas?”
Su respuesta ha sorprendido a muchos:
“Los sacerdotes diocesanos tienen un sueldo del Obispado. Las monjas y los monjes somos autónomos totalmente, no recibimos sueldo de ningún sitio, ni del Estado, ni de la X de la Iglesia, ni del Obispado, ni de nada.”
“Somos autónomos, pagamos nuestra Seguridad Social”
En su vídeo, Sor Marta aclara que las monjas no dependen económicamente del Obispado, sino que viven del trabajo de sus manos y de sus propios recursos.
“Estamos dadas de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y cotizamos todos los meses para poder tener nuestra jubilación”, explica.
Esto significa que las religiosas y los monjes pagan su cuota de autónomos igual que cualquier trabajador por cuenta propia. Solo quienes tienen un empleo fuera del convento, como las monjas maestras o profesores, perciben un salario.
“En mi monasterio no damos clases ni nada de eso. El dinero que recibimos viene de los dulces, del museo o de la cosmética, es decir, de lo que vendemos.”
Así viven económicamente las monjas y los monjes en España
La Conferencia Episcopal Española estima que hay alrededor de 33.000 religiosos en nuestro país, de los cuales 7.906 son monjas y monjes de clausura. Desde 1982, este colectivo se considera trabajador autónomo a efectos de Seguridad Social, tras la aprobación del Real Decreto 3325/1981, que los incorporó al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Esta regulación permite que, al llegar a la jubilación, las monjas puedan acceder a una pensión contributiva, siempre que hayan cotizado durante los años necesarios:
“Una monja cuando no tiene un sueldo así... por fuera, cuando se jubila sí que lo tiene”, explica Sor Marta en su vídeo.
Diferencias entre sacerdotes y monjas: sueldo, dependencia y autonomía
Mientras que los sacerdotes diocesanos dependen económicamente del Obispado, que les proporciona una nómina y vivienda en muchos casos, las monjas y monjes no tienen una estructura salarial fija.
“El obispo es el encargado de la espiritualidad del sacerdote y también de que puedan vivir, lógicamente”, explica Sor Marta.
En cambio, las religiosas deben sostenerse con los ingresos que genera su comunidad o monasterio. Por eso muchas elaboran productos artesanales —dulces, velas, cosmética o bordados— para financiar su vida conventual.
Sor Marta, la monja viral que acerca la vida religiosa a TikTok
Sor Marta se ha ganado el cariño del público joven por su forma directa y moderna de comunicar la vida religiosa. En otras ocasiones ha sido noticia por iniciativas virales, como ofrecer “prácticas de monja” durante el verano para jóvenes interesadas en conocer la vida en un monasterio.
Su estilo cercano y su disposición a responder con transparencia cuestiones cotidianas —desde cómo rezan hasta cómo se sustentan económicamente— han convertido su perfil en un espacio de diálogo entre la fe y la sociedad contemporánea.
“No cobramos sueldo, pero trabajamos como cualquiera”
Con su testimonio, Sor Marta pone luz sobre una realidad poco conocida: las monjas no cobran un salario fijo, pero sí trabajan y cotizan. Su sustento depende de su esfuerzo, de las actividades del convento y de las ventas de productos elaborados por la comunidad.
Su mensaje en TikTok resume la esencia de su vocación con claridad:
“Somos autónomas. No cobramos del Estado ni de la Iglesia, pero vivimos de nuestro trabajo y cotizamos como todo el mundo.”