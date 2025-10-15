Jean Paul Pineda y Valentina Castro: el detalla que confirmaría que siguen juntos tras el escándalo

El pasado miércoles 1 de octubre detuvieron a Jean Paul Pineda tras protagonizar una violenta pelea de "golpes de pies y puños" con su pareja. Pese a que el ex futbolista quedó solo con arresto domiciliario y orden de alejamiento de Valentina Castro, la pareja se volvió a juntar.
Fueron los vecinos los que revelaron esta información, e incluso compartieron algunos registros en los que aseguraban que la pareja tuvo una escandalosa celebración que irrumpió la paz de todos en el departamento.
Esta misma situación obligó a que el exjugador tuviera que abandonar esa dependencia en la Florida y se trasladó a la casa de sus padres para cumplir este arresto domiciliario. Pero aún así la expareja de Faloon Larraguibel no se ha mantendio exento de polémicas.
El detalle que confirmaría que Jean Paul Pineda sigue con su polola
Aunque los violentos hechos ocurridos el pasado 1 de octubre podrían hacer creer a más de una persona que el ex futbolista y su pareja ya no están juntos, las redes sociales dan a entender lo contrario.
Valentina Castro, quien hace unas semanas estuvo en medio de la polémica por su presunta participación en una banda criminal dedicada al robo y venta de autos, compartió una historia en la que anunciaba que vendía una entrada para el ver al cantante y compositor español Maka.
Solo minutos más tarde, Jean Paul Pineda utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer la misma entrada. "Vendo entrada para Maka, mismo valor que me salió por fuerza mayor. Háblame al DM", escribió el exjugador.