Impactante declaración: Wilson Verdugo reveló cuál fue la reacción de Francisco Kaminski tras conocerse la muerte del "Rey de Meiggs"

Wilson Verdugo, actualmente en prisión preventiva, entregó una extensa declaración en el marco de la investigación por el asesinato de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, ocurrido en junio pasado en Ñuñoa.
Verdugo, dueño del restaurante “La Vaquita Sabrosa”, está acusado de ser el autor intelectual del crimen, presuntamente motivado por una deuda millonaria que mantenía con la víctima, quien era un prestamista informal. Según la Fiscalía, el imputado llegó a deberle cerca de $1.000 millones.
De acuerdo con información de Canal 13, Reyes habría financiado parte de los negocios de Verdugo, quien se dedicaba a comprar carne y revenderla a distintos comercios, muchas veces de manera irregular.
El pasado 23 de septiembre, el empresario renunció a su derecho a guardar silencio y prestó declaración ante la Fiscalía Oriente, entregando detalles sobre su relación con la víctima y los préstamos que lo vincularon al caso.
“Opté por el mercado informal para acceder a un préstamo, por la rapidez. Le pedí a Felipe $27,5 millones. Yo sabía que se dedicaba a prestar dinero. Su señora me la depositó en efectivo en mi cuenta personal… Tenía que pagarle $3 millones mensuales, el interés era de un 11% mensual”, relató.
El imputado explicó que, aunque inicialmente tuvo ganancias cercanas a los $2.000 millones anuales, las deudas comenzaron a crecer rápidamente. “Ahí me dijo que su dinero valía un 10% mensual. Le dije que no podía seguir pagando los intereses y no tenía plata para el capital”, agregó.
Para intentar resolver la situación, ambos acordaron cuotas semanales de $9 millones, lo que, según Verdugo, sumaba un total de $1.000 millones considerando capital e intereses.
El día del homicidio, Verdugo acudió al edificio donde vivía Reyes y le dejó un sobre con los $9 millones correspondientes al pago semanal. Para la Fiscalía, este gesto habría sido un señuelo para facilitar el crimen, ya que el imputado sabía que Reyes acudiría a buscar el dinero.
La defensa, en cambio, sostiene que fue el propio Reyes quien insistió en recibir el pago ese día, ya que no podía cobrar un cheque. “Nunca tuvimos una diferencia con Felipe. Estando los dos en Santiago pasábamos juntos, siempre le cumplí a Felipe hasta el último día”, declaró Verdugo.
Respecto a los últimos contactos con la víctima, relató una conversación telefónica por WhatsApp ocurrida poco antes del crimen: “Después de las 11 llamé a Felipe para preguntarle si había contado la plata y me contestó. Me dijo que venía en un taco y que estaba enojado. A las 12.18 me llamó Felipe y me dijo: ‘Está todo bien, don Wilsito. Me voy a hacer mis cositas’, haciendo referencia a que ya había contado la plata”.
La reacción de Kaminski
Durante su declaración, Verdugo también mencionó al comunicador Francisco Kaminski, quien -según dijo- mantenía una deuda de aproximadamente $70 millones con Reyes.
El empresario aseguró que la reacción del animador lo sorprendió al enterarse del crimen: “Llamé a Kaminski, le conté (de la muerte) y le pedí el teléfono de (la viuda), porque no lo tenía. Me dijo que estaba almorzando con su hijo y ni se inmutó. Felipe a él lo ayudó harto, me llamó la atención la reacción de Kaminski, porque hablaban harto con Felipe, él lo ayudó mucho”.
Finalmente, Verdugo afirmó que tanto él como otros cercanos a Reyes sospecharon desde el primer momento que se trataba de un homicidio por encargo: “Nadie entendía lo que había pasado y todos sospechamos. Por la dinámica de los hechos, dudamos que fuera un asalto. Pensábamos que era un homicidio por encargo. No sabíamos el detalle de lo que se había robado”.