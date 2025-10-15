Secciones
¿Quién fue el primer eliminado de "El Internado" el nuevo reality de Mega?

El desafío dejó fuera a uno de los concursantes más queridos, en medio de críticas cruzadas y polémicas.

¿Quién fue el primer eliminado de El Internado el nuevo reality de Mega?
Hace 2 Hs

Tras una intensa jornada de competencia culinaria, este martes se conoció al primer eliminado de El Internado, el nuevo reality de Mega. Los nominados en riesgo de abandonar el programa fueron Adrián y Ellans, quienes debieron asumir distintos roles junto a sus equipos para intentar permanecer en el concurso.

El primero en presentar sus preparaciones fue Adrián, quien protagonizó un tenso momento con los chefs luego de responderles ante una observación. Los jueces le señalaron que no se había preocupado lo suficiente por el desarrollo de la elaboración, pese a estar disputando su continuidad en el programa. Aun así, los platos de su equipo recibieron críticas positivas en general.

Posteriormente, fue el turno del equipo rojo, liderado por Ellans, quien también presentó un buen desempeño. Los jueces destacaron la cocción de la carne, aunque coincidieron en que faltó sal en la preparación.

El primer eliminado de El Internado

Finalmente, el jurado tomó su decisión: Ellans de Santis, integrante del equipo rojo, se convirtió en el primer eliminado del reality. Visiblemente emocionado, el modelo se despidió entre lágrimas y expresó: “Me voy con pena porque para mí era un sueño, pero no quiero pelear. Un gusto conocerlos”.

El chef Yann Yvin destacó su actitud dentro del programa y le dedicó unas palabras de aliento: le dijo que valoraba su personalidad y lo animó a seguir adelante.

Sin embargo, la despedida no estuvo exenta de polémica. Laura Bozzo generó controversia al enfrentarse a algunos de sus compañeros, a quienes acusó de ser “hipócritas”, desatando tensión en el cierre del capítulo.

Temas Santiago de ChileChiletelevisión chilenaMega
