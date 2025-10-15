Sueldo de 1.750 euros y sin experiencia: dos fábricas de España buscan trabajadores con incorporación urgente

Adecco ha lanzado nuevas ofertas de empleo en fábricas de Valencia y Canarias con incorporación inmediata y sin necesidad de experiencia previa. En total, se ofrecen 25 vacantes para trabajar como operarios de producción con sueldos de hasta 1.750 euros al mes, formación a cargo de la empresa y posibilidad de contrato indefinido.
Empleo en una fábrica de alimentación en Catadau (Valencia)
Una de las ofertas más destacadas corresponde a una fábrica de alimentación en Catadau (Valencia), que busca 20 operarios para trabajar a jornada completa.
Sueldo: 10,10 euros brutos por hora, lo que equivale a unos 1.750 euros mensuales, con mejoras por nocturnidad (11,91 €/h) y horas extra (12,83 €/h).
Contrato: temporal mensual con posibilidad de continuidad y paso a plantilla.
Formación: gratuita y a cargo de la empresa.
Requisitos:
No se exige experiencia ni estudios específicos (basta con Educación Secundaria Obligatoria).
Se valorará contar con carné de manipulador de alimentos.
Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana, tarde y noche, incluidos fines de semana y festivos).
Vehículo propio para desplazarse hasta la fábrica.
Desde Adecco destacan que se trata de una oportunidad ideal para personas que buscan su primer empleo o un trabajo estable en el sector industrial, con posibilidad de crecimiento dentro de la empresa.
Una fábrica en Telde (Gran Canaria) busca cinco operarios
La segunda oferta corresponde a una fábrica ubicada en Telde (Gran Canaria), donde se necesitan cinco operarios de etiquetado para incorporación inmediata.
Contrato: temporal con posibilidad de convertirse en indefinido.
Requisitos:
Experiencia previa en puestos similares (se valorará, pero no es obligatoria).
Disponibilidad horaria y capacidad para trabajar en equipo.
Incorporación inmediata.
Esta oferta representa una buena oportunidad para quienes buscan empleo en Canarias en el sector de la producción o el etiquetado industrial.
Cómo inscribirse en las ofertas de empleo de Adecco
Para solicitar cualquiera de estas vacantes, los interesados deben acceder a la web de Adecco
y utilizar la barra de búsqueda superior escribiendo “fábrica” o el nombre de la localidad (Catadau o Telde).
Revisar las condiciones laborales y los requisitos de cada puesto.
Pulsar el botón “Inscribirme a esta oferta”.
Crear una cuenta gratuita o iniciar sesión en el portal de empleo.
Una vez completado el registro, los candidatos podrán postular a todas las ofertas disponibles en Adecco con un solo perfil.
Empleos en fábricas: una salida laboral estable
Las ofertas de empleo en fábricas continúan siendo una de las principales vías de inserción laboral en España para quienes buscan trabajos sin experiencia previa. Además de ofrecer estabilidad, muchas empresas industriales facilitan la formación inicial, permiten ascender y ofrecen sueldos competitivos con complementos por turnos y horas extra.
Estas nuevas vacantes gestionadas por Adecco demuestran que el sector industrial y de alimentación sigue generando oportunidades en distintas regiones del país.