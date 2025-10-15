Día del profesor en Chile: ¿cuál es su origen y por qué se celebra cada 16 de octubre?

El día del profesor en el país es una fecha dedicada a reconocer y valorar la labor de los docentes en la formación de las nuevas generaciones y en el desarrollo del país. Esta conmemoración se estableció oficialmente en 1977, en recuerdo de la fundación del Colegio de Profesores de Chile, institución que agrupa y representa al gremio docente a nivel nacional.
Antes de esa fecha, la celebración tenía lugar el 11 de septiembre, en alusión a la creación del Ministerio de Educación en 1927. Sin embargo, con el paso del tiempo, se decidió modificar el día y el sentido de la conmemoración, para destacar de manera más directa la labor y el compromiso de los profesores.
En 1975, el gobierno cambió la denominación a “Día del Profesor” y trasladó su celebración al 10 de diciembre, coincidiendo con el día en que Gabriela Mistral fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura en 1945. No obstante, posteriormente se fijó de forma definitiva el 16 de octubre, fecha que recuerda la creación del Colegio de Profesores de Chile.
Cada año, durante esta jornada, escuelas, liceos y universidades del país organizan actos, homenajes y distintas muestras de agradecimiento hacia los educadores, en reconocimiento a su vocación y aporte a la sociedad.
Cuándo se celebra y por qué el día del profesor
Según lo establecido en el Decreto Ley N.º 1938, el Día del Profesor se conmemora cada 16 de octubre. Por ello, este jueves 16 será una nueva oportunidad para rendir homenaje a los docentes a lo largo de todo Chile, valorando su trabajo diario en la enseñanza y la formación de futuras generaciones.