Admisión Escolar 2026: cómo revisar los resultados y cuáles son las fechas clave del proceso en Chile

Mineduc informó que el sistema se desarrolló bajo criterios de equidad y transparencia. Todos los detalles en la siguiente nota.

Los resultados del período principal del Sistema de Admisión están disponibles desde hoy en Chile.
El Ministerio de Educación (Mineduc) de Chile informó que desde este miércoles 15 de octubre y hasta el martes 21, estarán disponibles los resultados del Periodo Principal del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, correspondiente al proceso de postulación que concluyó en agosto pasado.

Los apoderados pueden revisar los resultados ingresando a la plataforma oficial www.sistemadeadmisionescolar.cl, utilizando el usuario y contraseña previamente registrados.

Una vez dentro del sistema, existen tres opciones disponibles: aceptar la asignación, aceptar activando lista de esperar o rechazar la asignación propuesta por el sistema.

La cartera educativa recordó que la asignación de cupos se realiza de manera no discriminatoria y sin intervención humana, mediante criterios de prioridad internos definidos por el sistema.

¡Atención padres!: las fechas claves para el proceso de admisión 2026

- Resultados de lista de espera: 29 y 30 de octubre.

- Periodo complementario de postulaciones: del 12 al 19 de noviembre.

- Publicación de resultados complementarios: 2 de diciembre.

- Período de matrículas: del 9 al 30 de diciembre.

El proceso complementario estará destinado principalmente a los estudiantes que no obtuvieron asignación en la primera etapa o que quedaron sin colegio, pudiendo optar solo a establecimientos con vacantes disponibles.

Para resolver dudas o acceder a más información, los apoderados pueden ingresar al sitio Ayuda Mineduc, comunicarse al 600 600 2626, visitar las redes sociales oficiales del sistema o acudir presencialmente a las oficinas de Ayuda Mineduc, las Secretarías Ministeriales y los Departamentos Provinciales de Educación.

