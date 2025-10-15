¿Hay riesgo de tsunami en las costas de Chile? El comunicado del Shoa tras el sismo en Coquimbo

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó este miércoles 15 de octubre que el sismo de mediana intensidad registrado en la región de Coquimbo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.
El movimiento sísmico, que fue percibido en varias regiones, incluida la Región Metropolitana, alcanzó una magnitud de 5,5. Según el Centro Sismológico Nacional, su epicentro se localizó a 49,4 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la comuna de Ovalle, con una profundidad de 17 kilómetros.
El SHOA destacó que mantiene una vigilancia constante ante este tipo de eventos y reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad oficiales y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
#Ahora Se registra #sismo en la RegiÃ³n de Coquimbo. Se inicia monitoreo con Red de Informantes Mercalli. pic.twitter.com/vkA8Sly94N— SENAPRED (@Senapred) October 15, 2025
El impacto del temblor en Chile: intensidades en la escala de Mercalli
De acuerdo con el reporte de Senapred, estas fueron las intensidades registradas en distintas localidades del país:
- Región de Coquimbo
Ovalle (VI), Canela (VI), Illapel (VI), La Serena (V), Los Vilos (V), Coquimbo (V), Paiguano (V), Vicuña (V), Salamanca (V), La Higuera (V), Combarbalá (V), Monte Patria (V), Punitaqui (V), Río Hurtado (V) y Andacollo (V).
- Región de Valparaíso
Limache (IV), Quilpué (IV), Valparaíso (IV), Viña del Mar (IV), Quillota (III), Puchuncaví (III) y San Esteban (II).
- Región Metropolitana
Curacaví (III), Cerro Navia (III), Independencia (III), La Reina (III), Las Condes (III), Peñalolén (III), San Joaquín (III), Santiago (II), Tiltil (II), Paine (II), San Bernardo (II) y Melipilla (II).
- Región de O’Higgins
Navidad (III), La Boca (III) y Litueche (III).