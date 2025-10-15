Secciones
¿Hay riesgo de tsunami en las costas de Chile? El comunicado del Shoa tras el sismo en Coquimbo

El movimiento sísmico, que fue percibido en varias regiones, incluida la Región Metropolitana, alcanzó una magnitud de 5,5.

Hace 2 Hs

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó este miércoles 15 de octubre que el sismo de mediana intensidad registrado en la región de Coquimbo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

El movimiento sísmico, que fue percibido en varias regiones, incluida la Región Metropolitana, alcanzó una magnitud de 5,5. Según el Centro Sismológico Nacional, su epicentro se localizó a 49,4 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la comuna de Ovalle, con una profundidad de 17 kilómetros.

El SHOA destacó que mantiene una vigilancia constante ante este tipo de eventos y reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad oficiales y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El impacto del temblor en Chile: intensidades en la escala de Mercalli

De acuerdo con el reporte de Senapred, estas fueron las intensidades registradas en distintas localidades del país:

- Región de Coquimbo

Ovalle (VI), Canela (VI), Illapel (VI), La Serena (V), Los Vilos (V), Coquimbo (V), Paiguano (V), Vicuña (V), Salamanca (V), La Higuera (V), Combarbalá (V), Monte Patria (V), Punitaqui (V), Río Hurtado (V) y Andacollo (V).

- Región de Valparaíso

Limache (IV), Quilpué (IV), Valparaíso (IV), Viña del Mar (IV), Quillota (III), Puchuncaví (III) y San Esteban (II).

- Región Metropolitana

Curacaví (III), Cerro Navia (III), Independencia (III), La Reina (III), Las Condes (III), Peñalolén (III), San Joaquín (III), Santiago (II), Tiltil (II), Paine (II), San Bernardo (II) y Melipilla (II).

- Región de O’Higgins

Navidad (III), La Boca (III) y Litueche (III).

