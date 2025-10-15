España se prepara para un espectáculo histórico de auroras boreales en octubre

El cielo de España podría teñirse de colores nunca antes vistos. Entre el 20 y el 29 de octubre, el país se prepara para un espectáculo excepcional de auroras boreales, un fenómeno natural que suele observarse solo en regiones cercanas al Círculo Polar Ártico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado una tormenta solar intensa que alcanzará un índice Kp de 6, lo que permitirá que este fenómeno se extienda a latitudes más bajas, incluyendo varias zonas del territorio español.