España se prepara para un espectáculo histórico de auroras boreales en octubre

El cielo de España podría teñirse de colores nunca antes vistos. Entre el 20 y el 29 de octubre, el país se prepara para un espectáculo excepcional de auroras boreales, un fenómeno natural que suele observarse solo en regiones cercanas al Círculo Polar Ártico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado una tormenta solar intensa que alcanzará un índice Kp de 6, lo que permitirá que este fenómeno se extienda a latitudes más bajas, incluyendo varias zonas del territorio español.
Cuándo y dónde ver las auroras
Según el pronóstico de la Aemet, las auroras podrán ser visibles, con las condiciones adecuadas, en regiones como Galicia, Andalucía, Aragón y Cataluña. El intervalo más favorable para su observación será entre las 22:00 y las 02:00 horas, siempre que el cielo se mantenga despejado y haya poca contaminación lumínica.
El evento será posible gracias a un aumento inusual en la actividad solar, que empujará las partículas cargadas hacia el sur. Este tipo de fenómeno ya tuvo un precedente en mayo de 2024, cuando las luces del norte pudieron apreciarse brevemente en varias comunidades españolas, generando un gran impacto en redes sociales y medios de comunicación.
¿Qué son las auroras boreales?
Las auroras boreales, también conocidas como luces del norte, son un fenómeno luminoso natural producido cuando partículas cargadas provenientes de las erupciones solares chocan con los gases de la atmósfera terrestre. Estas interacciones liberan energía en forma de luz, creando cortinas y ondas de color verde, violeta y rojizo que iluminan el cielo nocturno.
Su origen se encuentra en las eyecciones de masa coronal del Sol, que liberan plasma y campos magnéticos hacia el espacio. Cuando estas ráfagas se fusionan y alcanzan la Tierra, generan tormentas geomagnéticas que alteran el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera, provocando los fascinantes destellos que conocemos como auroras.
Consejos para disfrutar del fenómeno
Para poder observar las auroras boreales desde España, los expertos recomiendan:
- Alejarse de las ciudades y buscar zonas rurales o de montaña con poca contaminación lumínica.
- Orientarse hacia el norte o noreste del horizonte.
- Consultar los índices Kp, ya que las auroras suelen ser visibles cuando este supera el valor de 6 o 7.
- Estar atentos entre las 22:00 y las 02:00 horas, el rango en el que el fenómeno será más visible.
- Las zonas más elevadas del norte peninsular, especialmente en Galicia y Aragón, ofrecen las mejores condiciones para disfrutar de este espectáculo natural.
Un fenómeno que también advierte al planeta
Además de su belleza, las auroras boreales son un indicador importante de la actividad geomagnética del planeta. Las tormentas solares que las generan pueden afectar las comunicaciones de alta frecuencia, los sistemas GPS y otras infraestructuras tecnológicas. Por eso, los científicos utilizan modelos como el Ovation, que calcula en tiempo real la probabilidad de aparición de auroras y ayuda a prever posibles impactos en los sistemas terrestres.
En definitiva, España podría vivir a finales de octubre uno de los espectáculos naturales más asombrosos del año. Un fenómeno tan extraordinario como efímero, que invita a mirar al cielo y dejarse maravillar por las luces del norte.