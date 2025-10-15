Ed Sheeran se une al Barça: su álbum “Play” estará en la camiseta durante El Clásico contra el Real

El FC Barcelona vuelve a sorprender con una colaboración que une música y fútbol. El club blaugrana ha anunciado que llevará en su camiseta el logotipo del nuevo álbum de Ed Sheeran, titulado Play, durante los próximos encuentros de sus equipos masculino y femenino. La acción forma parte del acuerdo con Spotify, patrocinador principal del Barça, y coincide con dos citas destacadas del calendario: el Barça Femení vs. Granada CF el 19 de octubre, y el esperado Clásico frente al Real Madrid, que se disputará el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.