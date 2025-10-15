Secciones
Mundo

Ed Sheeran se une al Barça: su álbum “Play” estará en la camiseta durante El Clásico contra el Real

El FC Barcelona lucirá el logotipo del nuevo disco del cantante británico en sus partidos ante el Granada y el Real Madrid, dentro de su alianza con Spotify.

Ed Sheeran. Ed Sheeran. GETTY IMAGES
Hace 3 Hs

El FC Barcelona vuelve a sorprender con una colaboración que une música y fútbol. El club blaugrana ha anunciado que llevará en su camiseta el logotipo del nuevo álbum de Ed Sheeran, titulado Play, durante los próximos encuentros de sus equipos masculino y femenino. La acción forma parte del acuerdo con Spotify, patrocinador principal del Barça, y coincide con dos citas destacadas del calendario: el Barça Femení vs. Granada CF el 19 de octubre, y el esperado Clásico frente al Real Madrid, que se disputará el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Una colaboración que ya es tradición en el Barça

Esta será la séptima vez que el Barça modifica su camiseta para promocionar un lanzamiento musical, una iniciativa que comenzó en 2022 y que ha logrado un enorme impacto global. En años anteriores, el equipo catalán ha lucido los emblemas de Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott, cada uno en partidos de alta relevancia.

Con la llegada de Ed Sheeran, el club hace historia una vez más: el artista británico se convierte en el primer solista pop masculino en ocupar el espacio principal del uniforme azulgrana.

El diseño especial incorporará el símbolo de “Play”, el octavo álbum de estudio de Sheeran, una obra que el propio músico describe como un viaje sonoro que “explora distintas culturas y crea puentes entre comunidades de fans”. Este mensaje encaja perfectamente con la proyección internacional del Barça, que busca conectar con audiencias de todo el mundo a través de la cultura y el deporte.

Ed Sheeran y el Barça: una alianza global

Con más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify y 14 canciones incluidas en el exclusivo Billions Club, Ed Sheeran aportará al Barça una visibilidad sin precedentes en el ámbito musical. El artista se mostró entusiasmado por ver su álbum representado en uno de los escenarios más icónicos del fútbol mundial: “El fútbol siempre ha sido parte de mi vida, y esta colaboración me permite compartir mi música con millones de aficionados”, declaró el británico.

El delantero Robert Lewandowski también celebró la iniciativa, reconociendo que las canciones de Sheeran son habituales en el vestuario.

Una camiseta de edición limitada

La acción no se limitará al terreno de juego. El FC Barcelona lanzará una edición limitada de la camiseta con el logotipo de Play, disponible tanto en tiendas físicas como en su tienda online oficial. Los aficionados podrán acceder a una preventa exclusiva desde la noche del martes hasta la mañana del miércoles, antes de su salida general al público.

El Barça le da al “play” también en los despachos

Desde la dirección del club, Manel del Río destacó que la colaboración con Sheeran resulta “coherente y auténtica”, subrayando su pasión por el fútbol y su condición de artista global. “Ed no solo es una figura musical, sino un fan genuino del deporte. Su presencia en El Clásico es tan natural como simbólica”, afirmó.

Los artistas que ya hicieron historia en la camiseta del Barça

La alianza entre el Barça y Spotify ha convertido al equipo en un escaparate cultural único. Estos son los artistas que han tenido su logotipo en el frontal blaugrana:

- Drake – Real Madrid 3-1 Barcelona (16 octubre 2022, logo del búho de OVO Sound).

- Rosalía – Barcelona 2-1 Real Madrid (19 marzo 2023, logo del álbum Motomami).

- The Rolling Stones – Barcelona 1-2 Real Madrid (28 octubre 2023, lengua icónica del grupo).

- Karol G – Real Madrid 3-2 Barcelona (21 abril 2024, corazón rosa de Mañana Será Bonito).

- Travis Scott – Barcelona 3-0 Real Madrid (11 mayo 2025, logo del álbum Utopia).

- Ed Sheeran – (por disputarse) Real Madrid vs. Barcelona, 26 octubre 2025 (logo del álbum Play).

Temas EspañaBarcelonaFútbol Club BarcelonaReal MadridSpotifyRobert LewandowskiSantiago Bernabéu
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El hotel de 5 estrellas en Barcelona que une un palacio medieval y una mansión del siglo XVIII

El hotel de 5 estrellas en Barcelona que une un palacio medieval y una mansión del siglo XVIII

La joya oculta de Gaudí en Barcelona: el mosaico secreto que pocos conocen en la iglesia de Sant Pacià

La joya oculta de Gaudí en Barcelona: el mosaico secreto que pocos conocen en la iglesia de Sant Pacià

Barcelona, entre las ciudades más ruidosas del mundo según un nuevo estudio

Barcelona, entre las ciudades más ruidosas del mundo según un nuevo estudio

El museo en la cima de Barcelona que guarda una de las mayores colecciones de arte románico del mundo

El museo en la cima de Barcelona que guarda una de las mayores colecciones de arte románico del mundo

Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
2

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
5

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
6

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Más Noticias
Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios