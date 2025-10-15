Secciones
Un extrabajador de Andy y Lucas revela tensiones internas y critica la actitud de Lucas: “Se cree más que nadie”

Después de su concierto de despedida el pasado fin de semana, las tensiones entre los artistas gaditanos han salido a la luz.

El fin del dúo Andy y Lucas, tras más de dos décadas de carrera, sigue generando polémica. Después de su concierto de despedida el pasado fin de semana, las tensiones entre los artistas gaditanos han salido a la luz, y ahora un exempleado del grupo ha ofrecido nuevos detalles sobre la actitud de Lucas González detrás de los escenarios.

En declaraciones al programa El tiempo justo, el extrabajador afirmó que Lucas “es un perfecto gestor”, reconociendo su implicación en el manejo de contratos y decisiones laborales. Sin embargo, matizó que “no es una persona con la que se pueda trabajar en equipo”, asegurando que “hace lo que le da la gana” y que “se cree más que nadie”.

Según su testimonio, la forma de trabajar del cantante ha provocado numerosos cambios en el entorno del dúo: “Han cambiado de mánager y de agentes unas 50 millones de veces. Es muy imponible y tiende a saltarse los acuerdos”. Además, aseguró que Lucas actuaba “a espaldas de todo el mundo, incluso de Andy”.

Estos comentarios se suman a los rumores sobre la mala relación entre ambos artistas, que se intensificaron tras su último concierto en el Palacio de Vistalegre (Madrid). Incluso Andy ha compartido en redes sociales mensajes de fans que dejan entrever las diferencias entre los dos, destacando la “arrogancia” de Lucas frente a la “humildad” de su compañero.

Mientras tanto, Andy ya prepara su nuevo proyecto musical en solitario, que incluiría un tema titulado “Marioneta”, dedicado precisamente a Lucas, según informó el programa No somos nadie.

