El informe resalta que el ruido urbano es una consecuencia directa del crecimiento turístico y la vitalidad social de las grandes metrópolis.

Barcelona, entre las ciudades más ruidosas del mundo según un nuevo estudio
Hace 44 Min

La Ciudad Condal vuelve a ocupar un lugar destacado en un ranking internacional, aunque esta vez por un motivo menos deseable: su nivel de ruido. Un informe de Altezza Travel ha incluido a Barcelona entre las ciudades más ruidosas del mundo, situándola en el segundo puesto del listado global, solo por detrás de Nueva York.

El estudio analizó 30 grandes urbes internacionales y evaluó cinco factores clave: población por kilómetro cuadrado, número de turistas, contaminación acústica, tráfico y vida nocturna. Según la clasificación, Barcelona obtuvo 112 puntos sobre 150, destacando por su intensa actividad turística y su animada vida nocturna, aunque penalizada por el alto flujo de visitantes.

A la cabeza del ranking se encuentra Nueva York, con 134 puntos, seguida de Barcelona (España) y Los Ángeles (Estados Unidos). En el top 10 también figuran ciudades como Londres, Estambul, Nueva Delhi, Tokio, Manila, Bombay y Sao Paulo, todas caracterizadas por su densidad poblacional y un ritmo de vida incesante.

El informe resalta que el ruido urbano es una consecuencia directa del crecimiento turístico y la vitalidad social de las grandes metrópolis. En el caso de Barcelona, su combinación de historia, innovación y vida cultural intensa la convierte en un destino vibrante, pero también en uno de los más bulliciosos del planeta.

Pese a ello, la ciudad continúa siendo uno de los destinos más atractivos de Europa por su clima, su oferta cultural y su compromiso con la sostenibilidad, factores que compensan —en parte— el impacto del ruido en la vida cotidiana.

Top 3 de las ciudades más ruidosas del mundo según Altezza Travel

Nueva York (EE. UU.) – 134 puntos

Barcelona (España) – 112 puntos

Los Ángeles (EE. UU.) – 108 puntos

